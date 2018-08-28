俄媒曝光美国干涉别国内政“秘密武器”

“今日俄罗斯”电视台网站8月23日刊文称，美国几乎天天抨击俄罗斯和其他一些国家企图干涉美国内政。然而，由国家预算资助的美国国家民主基金会（NED）已经存在了35年，它和其他一批同类机构的宗旨是影响其他国家的政策。专家指出，华盛顿并不掩饰干涉其他国家事务的企图，因为美国认为自己有权这样做。分析人士强调，白宫打着“推行民主”的幌子，实则只是在维护自身利益。
打着“推行民主”幌子
文章称，再过三个月，在11月18日，美国国家民主基金会将庆祝其成立35周年。这个具有政府背景的非政府非营利性组织是由美国国会于1983年在里根总统执政期间成立的。美国国会迄今仍通过美国国际开发署（USAID）控制着基金会的资金。
文章称，NED曾于1992年至2012年在俄罗斯运作，之后莫斯科通知华盛顿打算禁止NED的行动，因为后者“试图影响……政治进程，包括各级选举和民间社会组织的选举”。
文章称，除了拨款，国会迄今仍然负责组建两党制的NED董事会。同时，NED创始人和监护人并未掩饰该基金会与情报部门，尤其是与中央情报局的联系。
文章称，作为该基金会创始人之一的艾伦·温斯坦说：“我们今天所做的很多事在25年前都是中央情报局的秘密工作。”
文章称，该基金会由若干相关组织构成，包括美国国际共和研究院（IRI）和美国国际民主研究院（NDI）。
文章称，根据NED的官方资料，该组织积极资助了1980年至1990年间社会主义阵营国家和塞尔维亚国内的反对派和异见人士运动，后来又在包括俄罗斯在内的世界各地活动频繁。维基揭秘网2011年报道称，该基金会积极支持一系列国家的抗议活动，后来导致了所谓的“阿拉伯之春”，以及引发利比亚政变和叙利亚内战等。
文章称，自1991年以来，美国国家民主基金会的领导层每年都会颁发表彰“捍卫人权和民主”的“民主奖”。它分别被授予来自俄罗斯、科索沃、阿富汗、墨西哥等以及一批非洲国家和其他国家的“政治活动家”和“异见人士”。
“NED并没有掩饰其目标——干涉别国内政和选举，推翻民主选举产生的领导人以及在那些不对美国俯首帖耳的国家搞颠覆性宣传活动。”美国新闻记者布卢门撒尔强调说。
对外活动双重标准
文章称，“国会议员们一边天天抱怨‘今日俄罗斯’电视台美国分公司等机构的行为，一边支持资助人权斗士和反对派媒体以便推翻其他主权国家政府并破坏其稳定的基金会。当有人指出这种虚伪时，他们只能顾左右而言他，然后溜走。”布卢门撒尔在接受“今日俄罗斯”电视台采访时说道。
他指出，NED如今公开从事以前中央情报局秘密进行的活动。打着推行民主和资助合法抗议组织的幌子下，NED的资金流向在那些政策违背华盛顿利益的国家开展的活动。
文章称，俄罗斯人民友谊大学战略研究和预测研究所副所长尼基塔·达纽克认为，NED只是美国对世界上许多地区和国家产生“软实力”影响的机构之一。他指出，在美国最高权力层建立了由多个非营利和非政府组织、各种基金会和研究所组成的机制。这些组织和机构“笼罩”世界各地，并通过直接由美国国会资助的形形色色项目在文化、信息、金融、社会经济和政治领域发挥影响力。
文章称，谈到美国当局关于干涉别国内政的虚伪政策，达纽克指出，双重和三重标准是美国对外活动的一个不可或缺的特征。
文章称，“在全球任何地区和国家，只要对美国的国家利益有利，那么目标总是能为手段脱罪。”达纽克说。
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