中马领导人称两国友好不会变

境外媒体称，国家主席习近平8月20日在钓鱼台国宾馆会见马来西亚总理马哈迪。
中方强调妥处存在问题
据香港商业电台网站8月20日报道，国家主席习近平8月20日在钓鱼台国宾馆会见马来西亚总理马哈迪时指出，当前中马关系处于新的重要历史方位。同为亚洲崛起中坚力量，中马互为重要发展机遇和合作伙伴。中方坚定奉行中马友好，相信新时期中马关系大有可为。要本着相互尊重、友好协商的原则，妥善对待存在问题，坚持友好合作的大方向，实现互利双赢。双方要以共建“一带一路”为主线推进新时期中马务实合作。要加强统筹规划和各自发展战略的对接，推进产业和创新合作。
习近平还提出，推动中国-东盟合作提质升级，推动东亚经济共同体建设；旗帜鲜明反对单边主义和贸易保护主义。
马哈迪强调，马来西亚对华友好的政策不会变化。中国今天的发展对马来西亚也不是威胁。马来西亚支持并愿积极参与共建“一带一路”，相信这有利于地区发展繁荣。
另据路透社8月20日报道，在马来西亚总理马哈迪访华谈判贸易和投资之际，中国国务院总理李克强8月20日表示，中方愿同马方一道，推动中马睦邻友好达到新高度，在新起点上打造中马务实合作新格局。
马哈迪表示此次访问富有成果，他相信中国将以同情心看待双方必须解决的问题。
马方积极看待“一带一路”
据彭博新闻社网站8月19日报道，马来西亚总理马哈迪8月19日在北京出席一个活动时说，中国投资者可以帮助减少马来西亚的贸易逆差。
在回答中国企业高管提问时，马哈迪总理坚称，仍然欢迎愿意雇用该国工人并提高其效率、同时不会损害钢铁行业等本国制造商的（中国）公司前往马来西亚做生意。中国企业高管表达了对最近（马来西亚）政权更迭可能影响在马投资的担忧。
报道称，马来西亚是中国在东南亚仅次于越南的贸易伙伴，2017年双方贸易总额为924亿美元。马来西亚出口电子产品、棕榈油、液化石油气等，同时进口机械和设备。
马哈迪说，马来西亚希望向中国制造商学习，同时他鼓励中国企业到马来西亚投资。马哈蒂尔最近重振了20世纪80年代的“向东看”政策，当时的政策试图将日本的工业化作为该国发展的路线图。
马哈迪说，中国的“一带一路”倡议是积极的。他说：“从长远来看，我们应该寻找积极方面，并从中抓住机遇。”
另据《今日自由马来西亚报》网站8月19日报道，马来西亚总理马哈迪8月19日说，吉隆坡将全力以赴与北京建立更好的关系，因为这将给双方带来互利。
他说，就马来西亚与中国的关系而言，未来的重点应该是经济发展而不是对抗。
他在北京对大约400名中国企业家和商界领袖发表讲话时说，欢迎中国商人到马来西亚投资。
有人担心中国在马来西亚的一些项目阻碍了两国关系的良好发展。马哈迪说，通过中国在马来西亚的贸易和投资，双方也能为中国建立一个大市场。
他说：“因此，彼此保持良好关系是互利的，我们之间不是通过对抗而是通过谈判、仲裁和法院来解决问题。”
马哈迪说：“这是我们应该走的道路。”他还说，对抗无助于两国的经济建设。
他在呼吁中国商人到马来西亚投资时说，这将有助于马来西亚从一个消费国变成一个生产国。
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