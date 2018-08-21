印度建造宇航员训练中心计划获得进展 地点已选定

据《印度时报》8月20日报道，2008年9月，印度拟建宇航员训练中心，根据目前规划，新设施将建于班加罗尔郊区，距离坎皮高达国际机场约8到10公里。据报道，建造宇航员训练中心的计划早在2008至2009年就开始筹划，但一直在等官方审批，现在终于快要成为现实。
据报道，印度未来的宇航员训练中心拟建设地点属于印度空间研究组织所有。该训练中心将与印度空军（IAF）航空医学研究所（IAM）合作建造，未来可能被命名为“宇航员培训与生物医学工程中心”。整个中心预计占地40至50英亩（约16万至20万平方米）。它的训练设施预计设计与俄罗斯的宇航员训练中心相似。俄宇航员训练中心吸纳了世界各地的宇航员进行训练。
然而，由于时间紧迫，印度首名执行载人航天任务的宇航员将在俄罗斯或美国接受训练，因此并不会利用印度的这个训练中心。印度空间研究组织主席斯万向《印度时报》描述关于新训练中心的计划说：“是的，但这是为了将来的任务，目前由于时间紧张，它还不能被应用于培训宇航员执行现在的任务。因此我们会在国外基地进行训练，之后未来的任务就可以在自己这里训练了。”
该中心将可展开针对未来恢复和救援行动中的载人任务训练，并可让研究人员研究辐射环境，以及通过水模拟来适应跨太空的漫长旅程。
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