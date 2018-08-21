香港《南华早报》网站8月20日发表题为《为什么说特朗普贸易战瞄准的是外国对华直接投资》的文章称，美中贸易战似乎围绕美国与中国的巨额贸易逆差展开，但贸易战的核心其实是投资。抓住这一点是理解中美两国行为方式的关键。为了更好地理解贸易战态势，我们需要简单回顾一下中国经济史。
文章称，当今贸易战的根源可以追溯到上世纪70年代末。当时中国启动扩张性经济改革，向外国投资敞开大门。国内设立了经济特区，通过税收优惠吸引外国投资。从1978年到1999年，中国基本充当了外国跨国企业的低成本生产基地。
2001年中国加入世界贸易组织是一个分水岭——此举消除了中国出口商品在关税方面的不确定性。由于大批跨国企业来华发展离岸外包业务，中国已经成为世界上最大的外国直接投资接受地之一。从那以后，中国对美出口开始加速增长。
所以自然而然出现这样一个不太为公众所知的结果：中国对美巨额贸易顺差主要来自外国跨国企业。中国的逻辑一直是首先吸引外资，然后出口到全世界。
文章称，也许美国总统唐纳德·特朗普认识到了这一点。让他担心的也许不是美国对华贸易逆差，而是规模极其庞大的美国对华直接投资。这些投资会掏空美国制造业核心，却让中国发展出全方位制造能力，并在技术创新方面超越美国。
文章认为，美国的贸易逆差在一定程度上反映了美国企业在中国享受到的好处，即较低的生产成本。中国货币升值对外国跨国企业来说通常是坏消息，因为会抬高企业生产成本。
同理，特朗普向中国输美产品征收关税，会提高产品成本，伤害美国企业。所以特朗普的贸易战是在通过伤害美国自己来迫使中国退让，这样的威胁从短期来看不合逻辑，但这一战略有其长期逻辑。
文章称，当其他经济体在全球经济萧条期遭遇收缩时，中国政府凭借中国经济的魅力向跨国企业提出一项交易：分享你的技术，换取中国的合同。这一“技术换市场”战略非常有效，例证就是中国在高铁、航空、汽车、风力发电机等重要行业的崛起。
许多人没有意识到的是，通过吸引来自世界各地的大量直接投资，中国制造已经从劳动密集型产品过渡到资本密集型产品，为中国在制造业占据世界主导地位铺平了道路。
特朗普知道美国跨国企业把中国当成低成本生产基地，把中间产品和最终产品从中国出口到美国；他真正担心的是中国吸引全球投资的能力。从短期来看，美国企业可以享受更低成本，从中国的崛起中获益。但是随着中国竞争力越来越强，从长远来看美国企业终将蒙受损失。这就是特朗普希望制造业回流美国的原因。
文章还称，特朗普希望中国降低美国商品的关税：如果直接向中国出口商品就能享受到中国市场的好处，美国企业便不必向中国输入直接投资了。
那么中国应该怎样做？最好的办法是阻止特朗普引导制造业回流美国。具体怎么做？要让美国企业觉得，除非在中国投资，否则很难进入中国市场。
文章认为，只要美国企业认识到中国市场的重要性，知道输华商品可能面临不确定的关税，它们就会选择继续在中国投资。
特斯拉就是完美的例子。特斯拉已经和中国有关部门达成协议，准备在上海建设汽车厂。中国需要接纳和邀请更多这样的外国投资者，这样就能在持续进行的贸易战中挫败特朗普。
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