英前最大上市科技公司创始人预言：中国将取代美国主导芯片市场

英媒称，英国前最大上市科技公司安谋科技公司的共同创始人表示，中国可轻易击败美国，控制全球半导体市场。
据英国《每日电讯报》8月19日报道，赫尔曼·豪泽是剑桥芯片设计领域的开拓者，他曾创立了安谋科技公司的母公司阿科恩公司，并在20世纪90年代策划了安谋公司的剥离，他告诉《每日电讯报》，中国在这个行业“毫无疑问会取代”美国。
安谋科技公司被日本行业巨头软银公司收购两年之后，豪泽遗憾地表示，英国“唯一拥有全球影响力的（半导体）公司不再属于欧洲了”。
报道称，收归软银公司的安谋科技公司最近在中国建立了合资企业，创建了注资15亿美元的公司，主要资金来自中国投资者。
安谋科技公司的技术用于全球90%的智能手机上，这个协议使中国获得了安谋科技公司抢手的设计和知识产权，在美国关税和贸易战争威胁蓬勃发展的科技领域之际，中国得以扩大微处理器行业。
报道称，中国正在努力壮大半导体、微处理器和5G等行业。中国创立了470亿美元的国家集成电路产业投资基金股份有限公司促进相关行业发展。
不过当地法规鼓励安谋科技公司等企业与当地投资者建立合资公司，从而让中国获得重要的知识产权。
现担任阿马迪厄斯资本公司董事的豪泽表示，被软银公司收购之后，安谋科技公司“作为一家私营企业展现了更大的国际化意愿”。在软银公司管理下，安谋进行了可观的投资，导致盈利减少、成本增加。
这家总部位于剑桥的企业被看做英国科技行业的拳头公司，自从撤出伦敦证券交易所之后，已增加了1000名员工，最近与一家美国数据初创企业签署了价值6亿美元的协议。
豪泽说：“我更加担心的是长远结果。（软银公司首席执行官）孙正义希望利用安谋科技公司创造出大型物联网理念。对此我们将拭目以待。”
他说：“（不过）迄今为止，他所做的一切都是为了他曾向我描述过的战略，他是一个信守承诺的人。”
报道称，物联网指的是未来成百上千万与互联网连接的设备，从汽车到家用电器，这需要芯片技术进步以及下一代5G网络通信才能得以实现。
报道称，安谋科技公司在中国支持下成立的合资公司让中国在开发本国半导体产业时获得了战略优势。豪泽表示，与此同时，美国微芯片巨头威胁要取消对华协议，再加上目前的贸易战争，美国在这个行业的主导地位将因此受到威胁。
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