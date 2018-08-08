杜特尔特签身份识别系统法:菲律宾将告别没身份证历史

菲律宾人即将告别没有国家身份证的历史。
据《菲律宾商报》6日报道，菲律宾总统杜特尔特当天签署颁布菲律宾身份识别系统法，菲律宾人将在不久的将来拥有国家身份证。
杜特尔特在立法议员和其他官员的见证下，签署并颁布了这项法律，该法旨在建立一个统一、精简的全国身份识别系统（PhilSys）。该系统是一个关于菲律宾所有居民和侨民重要资料的中央数据库，旨在改善政府的服务，减少欺诈。
菲律宾总统发言人罗克表示，对于普通的菲律宾百姓来说，此法律的意义是，他将不用再为了证明自己的身份而出示多张身份证明。
据报道，国家身份证的登记是免费的。在海外居住的菲律宾人可到其居住地的大使馆进行登记。国家身份证将采集个人信息，包括姓名、性别、出生日期、出生地和地址，此外还将采集生物识别信息，包括面部图像、全套指纹、虹膜扫描和其他必要的可识别特征。每个人在登记后即可获得一张国家身份证，同时也将拥有一个随机产生、独一无二的永久身份证号码。
在与国家政府机构、地方政府单位、国营机构、政府金融机构和私人机构交涉时，菲律宾人将可以使用国家身份证。
与此同时，创建国家身份识别系统也引发了关于隐私和数据安全的争论，尤其是在菲律宾政府网站容易数据泄露的情况下。数据隐私专家认为，虽然该系统可能会带来一些便利，但对于每项交易情况的追踪，可能会为大规模的监视活动铺平道路。
而据菲律宾ABS-CBN News报道，对于公众的疑问，杜特尔特保证，政府将保护PhilSys数据库中的数据。他表示，PhilSys中所包含的信息也可以在菲律宾统计局、选举委员会等政府组织的数据库中找到。杜特尔特还在颁布法律的讲话中历数该系统的好处，“菲律宾身份证甚至可以帮助我们消除贫困、腐败、犯罪问题以及恐怖主义和暴力极端主义的社会威胁。”
在签署该法案之前，菲律宾是世界上为数不多的没有国家身份识别系统的国家之一。前几届政府曾试图建立一个国家身份证制度，但这些努力都遭到强烈反对。
菲参议员狄伦对杜特尔特签署并颁布该法律表示感谢，他说，“我们提供了足够的保护措施来保护个人隐私，并防止不道德的人读取机密信息。”他保证，“数据隐私法”将保护登记者免受任何侵犯其隐私的行为。
国家身份识别系统的立法是杜特尔特政府的重点立法议程之一。菲总统发言人罗克表示，签署并颁布该法律符合杜特尔特总统削减官僚主义的繁文缛节的承诺。他说，“通过这个系统，我们希望改善公共服务的效率和透明度，并促进营商的便利性。”
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