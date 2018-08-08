不满马航MH370报告结果 法国决定“插手”调查

7月30日，马来西亚政府公布了一份马航MH370客机失联事件的调查报告，不过这本长达449页的报告却引发法国方面的质疑。法国政府决定将对该报告进行调查。
据英国《每日快报》报道，近日，法国航空运输监管机构批判了马航MH370的调查报告，并认为该报告抹去了飞机有可能受损、飞行员在某种程度上应对飞机失联负责的部分“流行论调”。
就报告中的“不排除第三方非法干预导致飞机坠毁”这一内容，法国方面认为此部分缺乏进一步阐述，并决定对报告中涉及的技术数据展开相关调查。
据报道，法国方面的“介入”是基于飞机上有4名法国受害者这一事实，且法国已获批准对这起事件进行技术性调查。
马航MH370于2014年3月8日，自吉隆坡起飞一个小时后，突然失去联系。机上共有239名乘客，大部分为中国公民。
马来西亚政府曾于1月10日与美国海底探索公司海洋无限公司（Ocean Infinity）签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作，引发外界关注。然而，尽管相关国家在马六甲海峡和周围海域进行过多次搜索，但至今并未寻获飞机的下落。
当地时间7月30日，马来西亚政府公布了马航MH370的调查报告，但并没有给出飞机消失的真正原因，仅披露了相关细节。报告称“飞机在人工控制下偏离航线，不排除被劫持”，但也否认了“驾驶员自杀论”，还透露，飞机坠毁时可能处于“无人驾驶”的状态。
调查人员表示，报告考虑了所有的阴谋论、谣言和社交媒体上的八卦，并称这不是一份“最终报告”，搜寻工作还会继续下去。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost