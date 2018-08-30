马蒂斯威胁重启美韩军演施压朝鲜

外媒称，美国正在对朝鲜施加更大压力。美国暂停与盟友韩国的军事演习数月后，现在声称保留恢复军演的权利。这是美国国防部长马蒂斯28日在华盛顿宣布的。他说，“我们没有计划暂停更多军演”，暂停军演是向朝鲜展示的“善意姿态”。特朗普8月29日发“推文”坚称与朝鲜最高领导人金正恩的关系很好，目前没有理由在美韩联合军演上花费大量资金。但是，如果愿意，可以立即与韩国、日本再次开展联合演习。如果真这么做，规模将比以往任何时候都大得多。
对朝施压再度加码
据德国《明镜》周刊网站8月28日报道，马蒂斯28日说，目前还没有具体的军演计划，“我们将等待谈判进展情况，然后我们会考虑（如何采取行动）”。美国要求朝鲜明确放弃核武器计划。
报道称，美国总统特朗普6月12日和朝鲜最高领导人金正恩举行会晤时出人意料地宣布，将“结束”一直受到朝鲜严厉批评的军演。他在新加坡表示，美国可以因此“节省大笔资金”。
报道指出，特朗普借此善意回应了平壤政府。后者长期以来一直要求停止定期演习。美国总统此前显然没有向盟友韩国通报这一决定。令人惊讶的还有，特朗普称这些军演“具有挑衅性”。在那之前，这个词一直是被朝鲜使用的。
报道称，马蒂斯28日发表上述讲话的背景是，美国对朝鲜日益不满。特朗普最近叫停了国务卿蓬佩奥的访朝计划，并称原因在于“朝鲜半岛无核化进展不足”。
报道称，特朗普与金正恩举行完峰会几天后，美韩果真取消了计划于8月举行的代号为“乙支自由卫士”的军事演习。去年约有1.75万名美军士兵参加了这一军演。
另据美国《纽约时报》网站8月28日报道，美防长马蒂斯28日说，五角大楼没有再次取消朝鲜半岛大规模军演的计划。这再度表明华盛顿与平壤之间的外交解冻可能已经遇到麻烦。
马蒂斯在五角大楼对记者说：“在新加坡峰会之后，我们为了表达诚意，暂停了数场大规模演习。我们目前没有暂停更多演习的计划。”
他还表示：“在朝鲜半岛，演习从未停歇，朝鲜决不能将这些演习曲解为对谈判的某种背弃。演习还要继续。”
报道称，这位防长在五角大楼一次罕见的记者会上发表上述言论，进一步加剧了美朝之间在上周末出现升级的紧张局势。
朝鲜官方媒体批评美国采取“极具挑衅性和危险性的军事行动”。上周，特朗普宣布国务卿蓬佩奥将取消近期访问平壤的计划。
报道指出，尚不清楚马蒂斯的言论是否反映了特朗普政府在遏制朝鲜核野心方面协调一致的转变。
报道称，过去一年来，特朗普对平壤的政策摇摆不定，他曾在“推特”上对朝鲜出言不逊，也曾在新加坡的会晤中前所未有地谈论两国友好关系。
报道称，马蒂斯拒绝就重启大规模军演是否会被视为挑衅行为发表评论。他说：“我没有水晶球。即便只是回答这种问题，也可能影响外交努力。”他后来说，明年朝鲜半岛的大规模演习是否会继续举行还没有确定。
美朝谈判“危在旦夕”？
据德国《明镜》周刊网站8月28日刊登题为《表演结束》的报道称，华盛顿取消暂停美韩军演。平壤威胁中断核对话。新加坡峰会上看到的达成快速和平解决方案的希望将因此被埋葬。
报道指出，特朗普曾希望借来自朝鲜半岛的好消息被称赞为和平缔造者，但情况并不太妙。如果说新加坡峰会结束后不久至少还出现了积极征兆的话，如今情况的错综复杂程度似乎已很久不曾出现。
报道称，新加坡会谈结束两个月后，与朝鲜就半岛无核化举行的对话陷入严重停滞。甚至不再能排除失败的可能。“表演结束了”。
报道称，蓬佩奥计划本周对朝鲜进行的访问被临时取消。现在，华盛顿又表示不想彻底中断美韩联合军演。朝鲜将美韩军演视为挑衅，金正恩曾敦促将停止军演作为对可能实现的无核化的回报。
报道指出，另一个争论点显然是美朝签署和平协议的问题。据美国媒体报道，朝鲜很可能将签署这样一份正式协议作为继续就核裁军进行对话的前提条件，而目前特朗普及其顾问对签署这样一份协议表现得不太积极。
另据法新社8月28日报道，在取消国务卿对一直警惕美韩军演的朝鲜的访问后，美国对朝提高了调门，进而向外界披露了核裁军谈判陷入僵局的现状。
美防长马蒂斯28日宣布，美国总统特朗普在6月12日与金正恩的历史性峰会期间作出的出人意料的让步，也就是暂停在朝鲜半岛的联合军演，如今已不再属于议事范围。
报道称，马蒂斯的讲话被看成是在发出警告。他坚持说，要看谈判如何进行，然后再作打算。麻省理工学院专家维平·纳兰说：“由此可见，如果谈不拢，就可能出现倒退。”
马蒂斯的话证实，气氛显然已经变得非常糟糕。数周以来，华盛顿已经意识到无核化谈判陷入停滞，尽管特朗普依然当众吹嘘峰会的成绩以及他与金正恩非常好的关系。
韩国力图打破僵局
据韩联社8月29日报道，韩国总统府的一位官员称，恢复或暂停韩美军演取决于这两个盟国之间的讨论结果。总统府发言人金宜谦在例行记者会上说：“就目前来说，韩国和美国尚未讨论这一话题。”
此前，美防长马蒂斯说，美国没有暂停更多美韩联合军演的计划。
报道称，这两个盟友此前同意，只要朝鲜真诚地推进无核化进程，两国就暂停举行联合军演。
这位发言人说，此前有关暂停联合军演的决定只涉及今年的安排。尽管如此，他仍坚称，对这一约定的任何改变都需要韩美两国“在重新评估朝鲜无核化进程的情况下进行讨论并作出决定”。
韩联社8月29日还报道称，就美防长马蒂斯表示不再叫停韩美联合军演，韩国外交部一位负责人29日表示，韩美在叫停联合军演方面没有达成新的协议。
该负责人表示，韩美一致认为要坚决推进半岛无核化、构建和平机制进程，为此将继续保持紧密沟通。
与此同时，在外界担忧华盛顿与平壤的核谈判陷入僵局之际，朝鲜媒体29日再次呼吁韩国忠实履行朝韩领导人会晤所达成的协议。
朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》痛批美国对平壤实施更多制裁的做法，称此举与改善朝韩关系并实现朝韩统一的努力背道而驰。
该报在一篇文章中说：“为支持当前走向和解、团结和统一的行动，应该继续推动具有历史意义的《板门店宣言》的实施。朝韩双方应在不受外部势力影响的情况下，按照我们人民自己的意愿和力量寻求解决与统一有关的问题。”
韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩今年4月在举行会晤后发表了《板门店宣言》。在宣言中，双方一致表示致力于实现半岛“彻底”无核化，停止针对彼此的敌对行为，推动双方的积极交流。
《劳动新闻》称：“国内外反统一势力企图阻止《板门店宣言》实施的任何行为都将受到我国人民的惩罚和谴责。”
报道指出，不过，对于美国国务卿蓬佩奥最近取消访朝计划一事，《劳动新闻》多日来一直保持沉默。
此外据韩联社8月28日报道，韩国总统府发言人金宜谦28日在例行记者会上表示，9月在平壤举行韩朝首脑会谈的计划不会改变。
就“坊间猜测韩朝联络办公室揭牌日期可能被推迟，韩朝首脑会谈能否在9月如期举行”的提问，金宜谦作出上述表态。他说，韩政府正为顺利举行韩朝首脑会谈与朝方进行沟通。
金宜谦还表示，目前朝美谈判陷入僵局，韩朝首脑会谈更是势在必行。韩朝首脑会谈将在打破僵局方面会发挥积极作用。韩国总统文在寅将扮演更重要的角色。
《华盛顿邮报》报道称，美国一名高官提及在对朝政策方面与韩国的合作遇到困难。金宜谦就此表示，韩美在半岛问题和诸多外交事务方面保持密切合作。
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