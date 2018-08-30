坐收渔利？台媒：印度想取代美国抢占中国市场

台媒称，在中美贸易摩擦升级的背景之下，谁能坐收渔翁之利？印度《经济时报》8月28日援引印度商务部的一份研究报告指出，在这场中美贸易战中，如果印度此时能把握好时机，加强对中国出口并抢占美国撤出后的中国商品市场，将有望成为主要受益者。
据台湾联合新闻网8月29日综合报道，印度商务部在该研究报告中详细分析了至少100种产品，它们可以取代美国商品撤出后的中国市场。报告中认为，印度可以在中国棉花、玉米、杏仁、小麦、高粱市场中占有更大市场份额。
新鲜葡萄、棉花、烤烟、润滑油，以及苯等化学产品，是此前美国对中国出口额超1000亿美元的重要种类，而印度也一直在向中国出口这些商品。一位印度知情官员表示，印度有望扩大这些商品的出口规模。
此外，根据于2005年修订的亚太贸易协定，印度对中国出口还可额外享受6%至35%的税率减让，这使得印度对华出口更具竞争力。
若以玉米为例：印度在2017年至2018年间向全球出口价值1.4亿美元的玉米，而同期中国进口6亿美元玉米。在美国要向中国缴纳25%关税之际，亚太贸易协定国家的印度可在对中国出口玉米上获得100%的优惠。
据印度《今日商业》报道，若印度对中国出口能抢占美国在华市场，那么将有望缩小中印间约630亿美元的贸易逆差。
就在该研究报告公布的前一天，印度商工部部长普拉布还召开了一个由各出口利益相关方和印度商务部官员参加的会议，该会议讨论到了2025年印度制造出口倍增的战略计划。报道说，该报告将为实现这一目标提供蓝图。
据彭博社报道，该份研究报告中也指出，印度虽然在速冻牛肉和杏仁等20种商品上出口能力很强，但在中国面临市场准入问题。
报道称，印度如今至少有80种产品有可能出口到中国，印度当局已指示相关部门和行业组织制定计划，在印有明显优势的商品上提高产量。
报道表示，一位知情人士透露说，印度商务部已要求印驻华大使作为推行者，为印度出口商在中国安排相关会议。
不过报道也注意到，对于印度在贸易战中乐观的“获益分”，新加坡大学南亚研究所高级研究员帕利特直言，中美贸易战主要影响之一是重塑全球供应链，印度或成为某些生产链中的一部分，但现在就说印度将从中美贸易战中获益，还为时过早。
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