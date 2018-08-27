英媒称早期人种混血不罕见：人类祖先挑选伴侣无歧视

英媒称，一块属于一名极不寻常的女孩的骸骨再次颠覆了人们对人类历史的认识。
据英国《独立报》网站8月22日报道，大约五万年前，欧亚大陆上生存着两个截然不同的人类群体，即尼安德特人和丹尼索瓦人。他们之间相差数千年的进化。
报道称，如今在对发现于西伯利亚一个洞穴的一块骸骨进行分析后发现，这块骸骨来自一名女孩，其母亲为尼安德特人，父亲为丹尼索瓦人。
报道称，科学家借助早期人类的DNA，一直在逐渐揭秘人类祖先错综复杂的关系。这些努力越来越显示，人类祖先在挑选伴侣时，很少有人表现出任何形式的偏见。
发现这块骸骨的研究人员之一、德国马克斯·普朗克进化人类学研究所的维维亚娜·沙隆博士说：“不过，我从不认为发现两个人类群体的一个实际存在的后代是多么幸运的事。”
丹尼索瓦洞穴是迄今唯一出土过神秘的丹尼索瓦人实物证据的地方。这个洞穴被证明是人类历史的宝库。
这块女孩的骸骨被命名为“丹尼索瓦11”，是俄罗斯考古学家于2012年在丹尼索瓦洞穴发现的，其后被送到德国进行基因分析。
新发现所传达的关键信息是，异种交配不仅发生过，而且这种情况还不少。相关研究报告发表在英国《自然》周刊上。
未参与该研究的美国自然历史博物馆人类起源专家克里斯·斯特林格教授说：“在仍很稀少的化石记录中发现这种异种交配的一个实际后代，这无疑表明，这些异种交配不可能是罕见的事，至少在不同群体相遇时是如此，不管当时是什么环境。”
基因分析还发现，这名女孩的丹尼索瓦人父亲在其族谱上有至少一名尼安德特人祖先，这意味着在这一个家族里曾经发生多次异种交配。这名女孩死亡时年龄为13岁。
参与新研究的斯万特·帕博教授是探索早期人类DNA的先驱之一，他说：“尼安德特人和丹尼索瓦人或许没有太多机会相遇。而一旦他们相遇，他们肯定频繁交配——远比我们以前所认为的要频繁得多。”
未参与该研究的伦敦大学学院进化遗传学家马克·托马斯教授说，至今仍能在现代人的DNA中看出不同古代人类血统之间异种交配的证据。
如今有些人——尤其是巴布亚新几内亚人——约有5%的DNA被认为源于丹尼索瓦人。
近年来发现了大量表明人类与尼安德特人之间繁殖的证据，包括一名来自罗马尼亚的典型现代人（发展自晚期智人）祖上四代有一名尼安德特人祖先的例子。
托马斯对《独立报》说：“真正有意思的是，我们似乎又抓到了一次现行。”
虽然尼安德特人与丹尼索瓦人非常相近，可以产生后代，但这些早期人类的血统在基因上的差别比当今存活的任何人类群体间的差别要大得多。
托马斯还说：“他们显然不是种族主义者——这是我们的远亲给我们上的一课。”
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