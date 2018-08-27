特朗普暗示美墨接近达成贸易协议

法媒称，美国和墨西哥官员25日表示，两国已接近于就阻碍北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判努力的一些关键问题达成共识。
据法新社华盛顿8月25日报道，这项包括加拿大在内的三方协定一直是美国总统特朗普强势贸易战略中的一个关键目标。特朗普多次威胁要彻底废除该协定，称其为一场“灾难”。
但在为挽救这份已有近25年历史的协定而进行一年的紧张谈判后，美国和墨西哥现在似乎距离让加拿大重新加入谈判的时刻非常接近了。加拿大一直在等待美墨两国就汽车行业规则达成一致。
据报道，特朗普在推特上说：“我们与墨西哥的关系越来越密切。”
他说：“新旧政府（指年底墨西哥政府换届）内都有一些非常优秀的人，所有这些人都在密切合作……一项与墨西哥的重大贸易协定可能很快达成！”
报道称，在前往华盛顿参加25日的会谈途中，墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多称赞了美国总统的“乐观”态度，但他依然保持谨慎立场。
据报道，在一个多月的时间里，瓜哈尔多和墨西哥外长路易斯·比德加赖多次前往华盛顿，与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽会晤，试图在8月底之前消除主要的双边障碍，包括汽车市场规则。
即将上任的墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的经济顾问赫苏斯·塞亚德也参加了部分会谈。
报道称，美国有关“日落条款”的提案要求每五年重新对协定进行谈判授权。塞亚德说，这项条款已经被“去掉”，新的替代方案正在讨论之中。
瓜哈尔多24日拒绝详谈与美国NAFTA谈判的其他议题，但称协议随时可能达成。
据报道，除“日落条款”外，其他议题还包括纠纷解决机制和汽车市场规则。
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