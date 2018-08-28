    • 2018年8月28日

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    伊朗将美告上国际法庭 蓬佩奥：制裁你是我的自由

    星期二, 八月 28, 2018
    据俄罗斯卫星网消息，因不满美重启制裁，伊朗上月将美国告上国际法庭。27日，设在海牙的国际法院就伊朗诉美国违反两国友好条约案举行首场听证，伊朗方面重申，要求国际法院叫停美国对伊朗实施的制裁。对此，美国国务卿蓬佩奥同日发表声明称，伊朗的起诉是“试图干涉美国重启制裁的主权权利”。

    据报道，蓬佩奥在声明中称：“伊朗在联合国国际法院起诉是试图干涉美国采取合法行动的主权，其中包括恢复制裁，此举是维护我们国家安全的必要措施。”

    而伊朗方面则表示，美国此举是赤裸裸的经济侵略，伊朗代表穆赫辛·穆赫比说：“美国推行的政策目的是尽可能重创伊朗经济、国民及企业，这样的政策无异于赤裸裸的经济侵略。伊朗将使用和平手段全力抗击美国对伊朗经济的扼杀。”

    7月16日，伊朗向国际法院提起诉讼，指控美国重启对伊制裁违反了两国于1955年签署的《友好、经济关系和领事权利条约》。据悉，该条约旨在“鼓励互利的贸易和投资和普遍地密切经济交往”。条约规定，美国与伊朗之间“应有牢固和持久的和平与真诚的友谊”。

    2015年7月，伊朗与伊朗核问题六国即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊制裁。今年5月，美国宣布退出伊朗核问题全面协议，并重启因伊核协议而豁免的对伊制裁。这一行动遭到国际社会广泛谴责。

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