伊朗将美告上国际法庭 蓬佩奥：制裁你是我的自由

据报道，蓬佩奥在声明中称：“伊朗在联合国国际法院起诉是试图干涉美国采取合法行动的主权，其中包括恢复制裁，此举是维护我们国家安全的必要措施。”
而伊朗方面则表示，美国此举是赤裸裸的经济侵略，伊朗代表穆赫辛·穆赫比说：“美国推行的政策目的是尽可能重创伊朗经济、国民及企业，这样的政策无异于赤裸裸的经济侵略。伊朗将使用和平手段全力抗击美国对伊朗经济的扼杀。”
7月16日，伊朗向国际法院提起诉讼，指控美国重启对伊制裁违反了两国于1955年签署的《友好、经济关系和领事权利条约》。据悉，该条约旨在“鼓励互利的贸易和投资和普遍地密切经济交往”。条约规定，美国与伊朗之间“应有牢固和持久的和平与真诚的友谊”。
2015年7月，伊朗与伊朗核问题六国即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊制裁。今年5月，美国宣布退出伊朗核问题全面协议，并重启因伊核协议而豁免的对伊制裁。这一行动遭到国际社会广泛谴责。
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