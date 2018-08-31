贸易摩擦未见休止之际 创新经济论坛自北京移师新加坡

前纽约市长彭博(Michael Bloomberg)发起的创新经济论坛原定于北京举行，如今被迫移师新加坡，除了面临中美贸易摩擦升温的问题外，该论坛时间也与其他盛会撞期。
创新经济论坛原订11月6日至8日于北京召开，但届时上海将举行一个新的大规模进口博览会，这场博览会有中国国家主席习近平的支持，目标是展现中国对于海外商品及服务的强大消费力。
由于中美贸易战未见尽头，上海进口博览会的象征性意义被凸显出来，将倾全力举办以确保其成功。
创新经济论坛周四在其网页上表示，中国合作伙伴--中国国际经济交流中心“要求北京创新经济论坛延期至2019年秋季，因为中国今年有许多档期上的冲突。”
一名熟知此事的消息人士表示，论坛主办人员主张活动将会与上海进口博览会产生互补效果，因论坛将会让全球商界领导人士在同一时间聚集在中国，不过此一主张并未成功。
但首届论坛的举办地转移到新加坡，而不是推迟举行，声明指出，“因为新加坡是全球领先的国际商业中心之一。”
声明称，明年将在北京举行论坛的第二次会议。
中国国际经济交流中心未立即回应要求置评的电邮。中国国际经济交流中心是设在北京的一家研究机构，该中心理事长是中国国务院原副总理曾培炎。
彭博5月发起创新经济论坛时对金融时报表示，该论坛的重点是讨论全球和中国能够如何合作。
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