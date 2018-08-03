美法官颁布临时禁令 禁止3D打印造枪图纸上传网络





美国一名联邦法官7月31日下令暂时禁止一个团体把三维（3D）打印制枪图纸上传互联网。同一天，总统唐纳德·特朗普说，打算“研究一下”向公众发布制枪图纸的想法，他认为发布图纸“看起来意义不大”。





多州总检察长联合递交诉状





华盛顿州西雅图市联邦法官罗伯特·拉斯尼克当天批准一项动议，同意颁布全国范围临时禁令，阻止3D打印制枪图纸上网。





拉斯尼克说：“枪支的制造方式可能引发不可挽回的伤害。”他同时决定8月10日就这一案件举行听证会。





作为原告之一的纽约州总检察长芭芭拉·安德伍德说：“就公共安全和基本常识而言，这项裁决是一次重要胜利。”





以3D打印方式制作的枪支难以追踪且无法使用金属探测器测知，在安德伍德看来，“把（制枪）工具交给罪犯简直是疯了”。





华盛顿州、马萨诸塞州等8个州和首都华盛顿所在哥伦比亚特区的总检察长7月30日联合署名，向拉斯尼克所在的联邦法院递交诉状，寻求阻止互联网团体“分布式防御”在网上公开3D打印制枪图纸。





分布式防御2013年5月首次应用3D打印技术试制枪支，联邦政府随后下令这一非营利团体从网上撤下制枪图纸。2015年，联邦政府遭分布式防御创始人科迪·威尔逊起诉。双方今年6月和解，政府允许分布式防御在互联网上公开图纸，后者原计划8月1日上传。





特朗普发“推特”称“正在研究”





拉斯尼克叫停上传制枪图纸数小时前，特朗普在社交媒体“推特”上写道：“我正在研究向公众兜售3D打印造枪图纸这件事。我已经与全国步枪协会谈过，看起来（这件事）没有太大意义。”





据全国步枪协会介绍，在美国持有或生产全部由塑料制作的枪支系违法。1988年通过的一项联邦法律禁止制作、销售或持有无法用金属探测器检测的枪支。





白宫发言人霍根·吉德利作出类似回应，说联邦政府支持针对塑料枪支颁布的法律，包括3D打印制枪。





只是，民主党人士指认这条法律不够严谨、权威，可能让枪支使用者“钻漏洞”：后者可以在塑料枪上安装一个附加金属装置，即便拆卸也不会影响功能。





美联社解读，联邦政府先前与分布式防御和解，引发民众愤怒，导致枪支管控议题在11月国会中期选举来临前再次成为政治争论焦点，只不过，这次掺入了高技术因素。





图纸上网后果或将“溢出”美国





法新社报道，洛杉矶市警方今年7月展示一批从黑帮成员处收缴的武器装备，包括3D打印的AR-15型半自动步枪。警方披露，枪支制造使用了网上购买的3D打印机。





分布式防御创始人威尔逊先前在网上发布这种半自动步枪的3D打印图纸。宾夕法尼亚州总检察长办公室说，截至7月29日，超过1000人下载AR-15型半自动步枪的3D打印图纸。美国近些年多起严重枪击事件的凶手使用这种攻击型武器。





布雷迪预防枪支暴力研究中心负责诉讼事务的主管乔纳森·洛伊告诉法新社记者，如果政府最终允许威尔逊发布3D打印造枪图纸，引发的后果可能会“溢出”美国。





在洛伊看来，“这当然是一个巨大的国际难题，尤其因为许多其他国家比美国有更强有力的枪支（管控）法律”，在那些国家，普通人不得持枪、也无法获得枪支，而现在“可能获得3D打印枪”。





按照德新社的说法，不法之徒会希望获得无注册编号、普通安检系统难以探测的枪支，而3D打印技术会给他们提供可乘之机。





■ 释疑





3D打印枪支有哪些隐患？





●无法追踪





据《华盛顿邮报》介绍，当3D打印枪支的图纸无限制地公布在网上，任何人都可以学会制作所谓的“幽灵枪”（ghost gun）。





幽灵枪即无法追踪、没有注册、没有序列号的枪支。





加州大学洛杉矶分校的法学教授亚当·温克勒表示，将幽灵枪的操作说明公之于众，还可能使重刑犯和家暴者获得武器。





据美联社，美国图书馆协会表示，全美大概有250个图书馆提供3D打印机器，普通民众均可使用。这使3D打印枪支变得更加容易了。





●安保设备识别困难





据CNN，普通人按照图纸可以在家打印塑料枪支，威力不逊色于金属枪支。比如威尔逊3D打印的第一把枪“解放者”，除击针之外全部部件材料均为3D打印的塑料。





英国《星期日邮报》的两名记者曾做尝试，从网上下载了3D打印手枪“解放者”的设计图，并从网上购买了一台3D打印机。









他们只用了短短36个小时，就将手枪所需的16个零部件全部用塑料打印出来，随后按照设计图的指导，很快就将这些零部件装成了一把能够发射小口径子弹的足以毙命的塑料手枪。





不少安全专家担心，经由3D打印机制造的塑料枪可逃避金属探测器，出现在机场等公共场所。





而且3D打印零件可组装、可定制，给传统安保设备识别带来了极大挑战。一旦识别失败，这些零件就可在异地进行组装，并造成不可预估的安全风险。





●助力“独狼”式恐袭





如今，恐怖主义的阴霾挥之不去，3D打印无疑为恐怖分子提供了一个新选择。





美国战略研究公司兰德公司今年5月发布了一份名为《2040年的增材制造：强大的推动力与破坏性威胁》的研究报告，报告的主要作者、政治学家特雷弗·约翰斯顿称，如果个人也能使用3D打印机制造枪支的话，“独狼”式恐怖袭击可能会变得更加致命。





Twitter

sgnypost





