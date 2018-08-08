对华不满惊人流露 俄媒怒批一带一路：撒钱惹人烦

虽然中俄两国外交关系在近年有了长足发展，但中国政府推进的“一带一路”战略由于触及对俄罗斯来说敏感的中亚地区利益，因此，俄罗斯对中国的戒备实际日益增强。
美国之音8月6日报道，中亚国家是中国实施“一带一路”的关键地区。但“一带一路”却被批评滋生腐败和破坏生态环境。
中国越积极推动这项计划，中亚地区民众对中国的厌恶感就越强烈。加之俄罗斯对中国深入中亚事务有所防范，因此，对“一带一路”的推进非常敏感。
因此，受到俄罗斯政府严密控制的媒体发出的对“一带一路”的严厉批判十分耐人寻味。 俄罗斯的主要媒体《独立报》8月6日发表长篇文章，批评中国在中亚地区所实施的“一带一路”项目。
文章说，中亚地区的反华情绪日益高涨，中国越积极推动“一带一路”，越在当地投资，实施更多的项目，当地反中国的抗议活动就越多，反中国口号就越响亮。
“中国在占领中亚”，持这种心态的不仅集中在反华情绪较为集中的吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦两国，目前已扩散到整个中亚。
日益厌恶中国 民意风向转变
文章引述哈萨克社会学家的报告说，2007年当地社会反感中国移民的人占18%，2012年时已经上升到了33%，而到2017年时，多达46%的人讨厌中国移民。
文章警告说，仅有10年，这种对中国的厌恶感就在中亚地区广泛蔓延，扩展到从宗教到民族的所有层面，成为中亚社会民意的一部分，更成为非常时髦的民意倾向。
反中情绪成赚钱商品 权贵内斗工具
不仅如此，反中国情绪更被政治化。中亚权贵阶层已把反华情绪当成工具，在内斗中积极利用。这种反华情绪还将被更广泛利用。可以预见，未来中亚地区反对执政阶层的主要政治力量都会打中国牌指责统治者出卖国家利益。
文章说，反华情绪甚至正变成有利可图的生意和商品，中亚地方政客们已经学会利用这一工具发财致富。在不久的将来，这一“商品”也会被拿到国际上向任何外来的地缘政治买家出售。
“一带一路”滋生腐败破坏生态
文章说，中国实施“一带一路”和在当地经商破坏了中亚的生态环境，同时严重滋生腐败。
中国人更愿意把装满钱的信封交给当地官员来解决所遇到的问题，包括税务问题。 文章说，当地权贵阶层利用反华情绪获利丰厚。
反中国口号越响亮，中国为实施项目行贿给当地权贵的好处费就会越多。 批评声音来自俄罗斯非中亚 耐人寻味 耐人寻味的是，如此激烈批评中国在中亚推动“一带一路”项目，这次并非来自中亚当地媒体之口，而是来自俄罗斯主流媒体。考虑到目前俄罗斯媒体几乎全被官方控制，这篇批评文章背景引人深思。
发表批评文章的《独立报》由亲官方的俄罗斯富豪控制。该富豪据称曾是目前被美国列入制裁名单的俄罗斯财阀和铝业大王杰里帕斯卡（Oleg Jeripasca）的生意伙伴。该富豪现在还担任莫斯科市长竞选总部的官员。
反华抗议持续不断 北京仍继续撒钱
近些年来，中亚地区针对中国的抗议活动持续不断。吉尔吉斯社会非常担心向中国举债过多，将陷入中国债务陷阱，甚至将威胁国家主权。但不久前举行青岛上合组织峰会期间，中国再次向来访的吉尔吉斯领导人宣布提供新的大规模援助和贷款。
中国在吉尔吉斯的大使馆2016年曾遭受恐怖袭击。当年在哈萨克斯坦也曾爆发大规模抗议示威活动，当地民众不满一项新法律可能导致中国大量购买哈萨克土地。而在更早前，哈萨克也曾爆发其他示威活动，民众抗议中国能源企业与当地权贵联手合作，共同迫害哈萨克石油工人。
争斗激化 反华情绪背后有俄支持
分析人士认为，中国在中亚扩大影响，正严重威胁俄罗斯在当地的利益。但目前还不清楚，中亚地区的反中国情绪与俄罗斯是否有具体联系。 不满中国 同时也厌恶俄罗斯 哈萨克政治学者认为，当地社会中的反华情绪许多来自对中国的不了解。他知道当地很多中产和富有家庭现在更愿意把子女送到中国而不是俄罗斯留学。
该学者说，在不满中国的同时，哈萨克社会同时也有严重的反俄罗斯情绪，特别是乌克兰危机和俄罗斯吞并克里米亚后，当地社会其实更担心来自俄罗斯的威胁。
中俄在中亚各有算盘
萨特帕耶夫说，与中国和美国不同，俄罗斯不是同中亚的所有国家都保持很好关系，仅同哈萨克和吉尔吉斯关系较为密切。但作为主要对手，中国和俄罗斯正在中亚地区激烈争夺影响。特别是中国的“一带一路”与俄罗斯的“欧亚经济共同体”几乎无法相容。
他还指出，“无法把这两个目的不同的项目在中亚共同整合在一起。特别是俄罗斯的‘欧亚经济共同体’已经摇摇欲坠，出现了裂痕，这个项目的贸易规模很小，前途不是很好，在这一背景下，很可能仅剩下中国的‘一带一路’。”
中俄都不考虑中亚发展 中国更擅长拉关系
国际组织危机俱乐部发表的报告说，中国和俄罗斯的这两个项目都不关注中亚地区建立民主和法制社会，这两个项目同样都不会使中亚地区减少腐败。
这份报告认为，中国非常擅长与中亚的极少部分权贵阶层拉关系，并向这些权贵们行贿，中国的投资和贷款极其不透明。
报告同样认为，在中亚社会各个阶层，反华情绪越来越高。特别是在吉尔吉斯和哈萨克斯坦，最近几年发生了很多针对中国的抗议活动。但报告认为，其他外国公司有时也会受到吉尔吉斯当地民众的抗议，但针对中国和其他外国公司的抗议存在着本质不同。（多维新闻）
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