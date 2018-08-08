美国将对500亿美元中国产品的第二部分加征关税

美中贸易战继续升级。美国贸易代表办公室(USTR)星期二宣布，为应对中国不公平的贸易措施，美国已最后确定了被加征25%关税的价值约160亿美元的中国进口产品清单，关税将从8月23日起开始征收。
这是根据“301条款”被加征25%关税的约500亿美元中国产品的第二部分，第一部分价值约340亿美元中国产品已在7月6日被加征关税。
美国贸易代表办公室说，6月15日宣布的关税清单中包含284种产品，其中有279种经过评论期后被保留。美国政府很快将在《联邦公报》上正式公布第二部分的产品清单，与加征关税的第一部分产品类似，这项公示通知将宣布如何为具体产品申请免加关税的程序。
据报道，这批产品主要是工业设备，包括拖拉机、塑料管和速度表等测量设备。
川普总统已警告说，美国准备对另外两千亿美元的中国产品加征关税，而且本来拟征10%的关税，最近又宣布拟提高至25%。
北京称华盛顿是在“讹诈”，并已对美国进口产品采取了报复措施。
美国贸易代表办公室说，经过充分的“301调查”，美方得出结论认为，中国利用合资要求、限制境外投资、行政复议和许可证审批程序等手段，要求或迫使美国公司转让技术；中国剥夺美国公司在许可证和其它技术相关谈判中达成以市场为基础的条款的能力；中国下令并不公平地帮助对美国公司和资产进行系统性的投资和收购，以实现大规模技术转让；中国从事并支持对美国商业电脑网络的入侵，以掌握获取宝贵商业信息的未经授权渠道。（美国之音）
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