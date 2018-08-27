古巴拥有世界最大冰淇淋店：花一点钱吃个够

英媒称，古巴的科佩利亚公园是世界上最大的冰淇淋店，古巴的地标，位于曾一度繁华的维达度区，在哈瓦那自由酒店的斜对面，占了一整个街区。这个国有的“人民公园”——科佩利亚公园让大家只花几便士就可以吃个够。这里平均每天接待三万名顾客，人最少的时候也有六百多人。
据英国广播公司网站8月20日报道，当哈瓦那酷热难忍时，整个城市似乎都在寻求慰藉。清凉的冰淇淋，穿着二十世纪五十年代迷你格子裙的不苟言笑的女服务员，虽然没有获过什么奖，但没有比这更契合古巴革命理想主义精神的了。
报道称，科佩利亚公园建于1966年，由四个户外公园构成。该建筑似乎受到了建筑师涅梅耶尔设计巴西利亚大教堂的启发，被称作冰淇淋教堂，对这个喜欢冰淇淋的国家来说再合适不过了。
报道还称，这里到处都排着长队，头顶的烈日越强，队伍就越长。即使在气温没那么高的日子里，公园里还是排着蛇形的长队。
56岁的丽蒂亚说：“这是传统，我和朋友小时候就在这里见面。”
年轻的克尤拉补充，“家人过生日也会来这里，”她说今天是她阿姨的生日。
克尤拉的男朋友丹尼尔说，“这也是第一次约会的绝佳地点，”说着又舀了半勺冰淇淋。“如果进展不顺利，没关系，回家就好了！但是如果进展很顺利，吃完之后你们可以去对面的雅拉电影院看电影。”
报道称，许多小说、乐曲诞生于此地，或是以这里为主题，古巴作曲家德尔加多甚至写歌向科佩利亚致敬，甚至可能很多小孩降生于此，这就是古巴情调。
报道还称，古巴人可谓是世界上最健谈的人，讲起话来滔滔不绝。但是一坐下吃冰淇淋，话匣子就立马关上了。吃冰淇淋就像是大家一起低头致敬。即使同桌谈话最多也只不过是小声低语。
报道称，在这里，每个人无论贫穷富有或是皮肤颜色，都能一起平等享用有津贴的冰淇淋。而古巴革命以前，维达度是雅致的中高阶层地区，古巴社会严重分化，有大量贫穷的下层人民，大多是黑人，很少能吃到冰淇淋。
46岁的哈尔南德斯回忆道，“喔，小时候我们天天都来这儿，小孩子们都聚在这里玩”，她随着播放的古巴乐队的音乐摇动晃动手指，敲打出节拍。“那时候的冰淇淋好吃多了，非常细腻，草莓味的冰淇淋里面有真的草莓。”
哈尔南德斯同龄的表亲丹尼斯尖声说，“我们有冰淇淋奶昔！还有香蕉船！”她补充道，“圣代里有烟草饼干”，回想起叫小雪茄的饼干条。
72岁的帕茨补充道，“有黑牛，白牛”，若有所思地背出一长串特品名单，包括黑牛、白牛，就是加了可乐或柠檬水的香草冰淇淋。“巧克力士兵”是加入巧克力冰淇淋的圣代，堆得很高；图基诺特制冰淇淋是冰淇淋球中间有竖着的蛋糕。
报道还称，这个平民天堂保证古巴人花很少钱就能想吃多少甜食就吃多少甜食
报道指出，来科佩利亚最重要的就是这种大众体验：不要直接去专门接待游客的小区域，那里很快就能吃到冰淇淋，但价格过高，每勺需花费相当于一个比索的外币（75便士）。其他区域都只收本地比索。吃完之后最好尽快腾出座位，因为外面还有很多人在排队。
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