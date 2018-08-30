解放军将赴俄参加“最大军演” 俄媒：中俄关系升至全新高度

俄媒称，俄罗斯总统新闻发言人德米特里·佩斯科夫表示，中国军人参加俄罗斯国内军演证明两国全面合作扩大。
据俄新社8月28日报道，佩斯科夫在回答记者关于中国军方参加俄国内军演的原因时说：“这说明中俄两个盟友在各领域的合作都在扩大。”
报道称，“东方-2018”军演将于9月11日至15日举行，它将成为俄规模最大的武装力量训练活动。此次军演还获得了国际影响。俄东部及中部军区部队、北方舰队、空降兵所有部队、远程航空兵和运输航空兵飞机将参演，中国和蒙古国的部队也将参与演习的一个阶段。
另据俄罗斯《观点报》网站8月28日文章称，第四届东方经济论坛将在符拉迪沃斯托克举行——该论坛自2015年9月起每年举办一次。2015年的论坛象征了弗拉基米尔·普京开始与西方对抗后宣布的向东转政策。但今年的论坛将反映出业已形成的新地缘政治现实。
文章称，而且，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古28日介绍称，“东方-2018”军演将在9月11日拉开帷幕。如此一来，论坛和演习将同时开始。论坛持续至9月13日，而演习到15日。换句话说，俄东部将同时发生两个标志性事件——这种重叠不可能是巧合。
文章指出，关键不仅在于“东方-2018”的规模（尽管这的确是俄自1981年起最大规模的演习）。俄两个军区——东部和中部军区——将调动30万军人、1000架飞机和近4万辆装甲车：这一切不仅令俄本国人印象深刻。北约已表示，此次军演证明俄罗斯“展现出对筹备大规模冲突的专注”。但这并非重点。
文章认为，最重要的是，中国人民解放军将参加这次演习——中国的首批部队已抵达远东。
文章称，中国参演兵力约3200名军人、近900件各式武器装备和30架固定翼飞机和直升机。两军还将成立联合指挥部。中国国防部表示，“此次演习旨在巩固发展中俄全面战略协作伙伴关系，深化两军务实友好合作，进一步增强两军共同应对各种安全威胁的能力，有利于维护地区和平与安全”。
文章称，两国每年都举行联合军演，2012年起还举行联合海上演习。但两军如此大规模地参与地面演习还没有过。这个事实本身令两国关系进入新水平。尽管莫斯科和北京一直强调，两国的相互协作不针对他国，但华盛顿没有掩饰自己对现状的不满。
文章指出，的确，中俄没打算威胁美国，但对其压制中俄的计划构成威胁。俄罗斯反抗美国在欧洲拉起防御警戒线的计划和将俄排挤出后苏联地区的企图。
文章认为，决定中俄靠拢的是两国战略利益的相似性和两国领导层有意识的选择。但从自身地缘政治利益的角度出发，美国人本可以尝试不让中俄巩固关系的速度加快。然而，他们的做法恰恰相反——同时施压中俄两国。
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