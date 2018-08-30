分析人士：中国新的货币政策是贸易战中的温和信号

美媒称，分析人士说，中国新的货币政策是贸易战中的温和信号。
据美国消费者新闻与商业频道网站8月27日报道，分析人士说，中国央行改变管理人民币的方式，这表明中国不打算在仍进行的与美国的贸易战中使用人民币作为武器。
报道称，人民币在近几周面临巨大压力，这在部分上是因为中国与美国之间仍存在贸易争端。8月24日，中国人民银行似乎对压力作出反应，宣布重新引进被其称为“逆周期因子”的计算方式，以保证人民币每日中间价维持在相对稳定的数值。
在此次重启中，北京准备好对抗试图让人民币对美元汇率下跌的交易者。中国每天都会维持人民币兑美元的中间价，可以上下浮动2%，并且参考一篮子其他主要货币的汇率。
瑞穗银行表示，“逆周期因子”不一定包括对人民币的方向性倾斜，而是意味着将人民币对其他货币的汇率保持在比较稳定的水平。
报道称，人民币对美元的汇率在贸易战中是需要考虑的因素，因为人民币贬值会减少美国对中国产品加征关税的影响。美国总统唐纳德·特朗普抓住这一点不放，他指责北京在外汇方面采取不公平的做法。
报道称，一般情况下，一国的货币贬值有助于出口，因为这个国家的产品比其他国家的更便宜，从而在国际市场上更具有竞争力。
瑞穗银行在8月27日的致客户书中说，中国人民银行的举动可以被视作“间接表明采取加强人民币的政策”。
瑞穗银行说，重要的是该措施凸显出在贸易争端中人民币贬值“不是武器”。
中国人民银行在8月24日发表的公告中表示，预计重启会在人民币汇率保持基本稳定方面“发挥积极作用”。中国人民银行表示，该方式曾“有效缓解了市场的顺周期行为，稳定了市场预期”。
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