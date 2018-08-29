美方力求让俄美关系迈入可控对抗

俄罗斯《消息报》网站8月27日发表俄罗斯国立高等经济学院欧洲和国际综合研究中心副主任、瓦尔代国际辩论俱乐部专家德米特里·苏斯洛夫的题为《可控对抗中》的文章称，弗拉基米尔·普京和唐纳德·特朗普的赫尔辛基会谈结束一个半月后，俄美关系清晰呈现出两个并行的趋势。
文章称，一方面，美国在经济、军事和政治外交上遏制俄罗斯的政策仍然存在甚至加强。美国政府于27日生效的新一轮对俄制裁就是最显而易见的表现。
另一方面，赫尔辛基峰会之后，俄美国家间对话启动更加频繁，这在特朗普一年半的任期中从未有过。俄联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫与美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿于23日在日内瓦进行了长达5小时的会谈，商定两国国防部扩大对话，这就是例子。
文章认为，这两个相对立的进程并存不悖证明遏制俄罗斯是美国对外政策的长期趋势，并且在可预见的未来两国关系谈不上任何回暖。美国政府关于有必要在广泛问题上与俄保持密切协作的言论说明，美国力求在不改善关系的同时避免对抗，以便让对抗可控。
首要原因是美国内部政治斗争在国会中期选举前夕加剧，而且俄罗斯被用来削弱特朗普的地位。特朗普在与普京共同出席新闻发布会时说，他认为没理由不相信俄关于未干预2016年大选的保证，美国总统被痛批背叛国家利益，甚至叛国，加之在国会出现反俄制裁草案（保卫美国安全免受克里姆林宫侵略法案）的背景下，白宫非常想对俄表现出更强硬的立场，强硬程度要不逊色于国会中的对手。美国政府试图以此撇清特朗普与俄勾结的指责，并且赶在国会通过新制裁法之前，驳斥没有能力对俄推行遏制政策的批评。白宫清楚，如果行政当局不通过新制裁，国会也会通过——2017年8月的《以制裁反击美国敌人法》就是如此。
文章称，国会中期选举临近（11月6日举行）和“通俄门”悬而未决事关重大。后者正是打击特朗普的主要工具，让他在外交上缩手缩脚。只要这个问题没被解决或遗忘，莫斯科受到来自美国政府和国会的压力就会增大。
博尔顿在与帕特鲁舍夫会谈后表示，“通俄门”尚未解决。这是将不断迎来新制裁的预警，包括8月初宣布的第二轮制裁。不过，美国不会跨越红线，例如在华盛顿依旧依赖俄的领域（比如太空）破坏合作，或将制裁扩大到针对伊朗实施的全面制裁那种规模。
文章认为，即便“通俄门”问题得到解决，特朗普的政治地位得到加强并在2020年连任，俄受到的压力也只会增加。原因在于俄被视为对手，美国力求让这个独立且对美不友好的全球玩家出局。为恢复世界霸主的地位，近一年半美国做出了全球对抗中俄的战略决定。
文章指出，只要美国不更换政治精英，不去适应多极世界的现实，这一切就将继续。这需要数个总统任期。俄的任务是努力不让适应多极世界所遭遇的困难引发第三次世界大战。因为在当前情况下，可控对抗的唯一替代选择是不可控对抗——届时压力将在没有国家间对话的情况下增强。这最终将带来最可悲的后果。
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