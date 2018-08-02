世界贸易组织数据显示 2017年全球贸易增长6年来最快

外媒称，世界贸易组织7月30日在其网站上公布的数据显示，以数量和价值计，2017年世界贸易增长率均创下6年来之最。
据拉美社7月30日报道，世贸组织在其最新发布的《世界贸易统计报告》中强调，世界商品贸易量较上年增长4.7%。
报道称，这是世界商品贸易量增长率自2011年以来首次超过3%。与2016年的1.8%相比，出现显著增长。
以美元计，世界商品贸易额增长11%。此外，世界商业服务出口增长8%。
报告称，除其他原因外，这一经济活动还特别受到美国投资支出增加以及日本消费增长的促进。
报告还称，世界商品贸易量的增长也受到各个地区进口需求增长的推动，尤其是亚洲的需求增长率达到8%。
报告称，中国和欧盟的增长率保持稳定，为全球需求奠定了坚实的基础。
贡献最大的是新兴和发展中经济体，其2017年贸易增长率从2016年的1.9%上升到7.2%。
报告警告称，自去年以来，贸易关系持续紧张，2018年一季度，这种局面转化为主要经济体的各种商品面临的一系列限制性贸易措施。
报告还指出，目前尚不清楚这些措施今年将如何影响世界贸易，但有可能引发对贸易和全球经济增长产生不利影响的“报复循环”。
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