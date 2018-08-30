俄研发新型直升机：被视为“空降战车” 构想始于苏联时期

俄罗斯《消息报》8月28日发表题为《“飞行装甲车”：空降兵的新直升机为何被称为战车》的报道称，俄罗斯空降兵的新直升机被军方和设计师视为飞行的“空降战车”，而不是飞行器。
莫斯科米尔直升机制造厂执行总裁谢尔盖·罗曼年科在“军队-2018”论坛上表示：“在空降兵工作组的框架内制定了‘直升机空降战车’的技术要求。这种战车搭载8名空降人员，是一款能在高山地区起飞降落的步兵战车。”
他说，战车的试验设计工作将从2019年开始，力图在2026年之前交付首批样机供军方试用。
报道称，尽管制造飞行装甲车的任务乍一看颇为惊人，但早在苏联时期就曾有过这一构想。
报道称，一切是从米-24开始的。最初构想是先把空降兵送到战场，再用携带的武器进行火力支援。但最后，这种直升机仅被用于火力支援。
报道称，苏联有两种空降兵运用模式。携带装备从运输机上跳伞的“战略”空降部队隶属于中央直接指挥的空降兵。与此同时，各军区也组建了空降突击部队。他们的任务是“垂直包抄”：在离两军接触线不远的地方实施直升机战术空降，破坏敌方近处的后勤。为此还发明了“机动作战小组”的新战术——在攻击行动中把灵活的机械化旅拆分开来与空降突击团配合。上世纪80年代，苏联军方和设计师更进一步：他们认为，这些部队的飞行步兵战车应当既是火力支援工具，又是有防护的运输工具。
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