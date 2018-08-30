贸易担忧、家庭预算成为中国消费者的负担

外媒称，贸易战的威胁似乎并没有动摇人们的信心。
据《澳大利亚金融评论报》网站8月29日报道，杰弗里·陈（音）位于上海前法租界的时装店的生意比平常要冷清一些。陈说：“人们对价格越来越谨慎，也有点敏感。”过去10年，他一直在向富裕的上班族出售名牌鞋、牛仔裤和箱包。
“这不是一夜之间的变化，而是逐渐发生的转变。”他说。
报道指出，除了家庭预算收紧和对经济的看法总体偏谨慎之外，还有与美国之间不断升级的关税战争可能产生的影响。
陈说：“我不认为与美国的贸易战是突如其来、出人意料的变化，但我的确对此感到担心。”
报道称，他的言论反映了当地许多零售商的观点。没有人惊慌失措，消费支出也没有明显放缓。不过，有初步迹象表明，喜爱路易威登手袋的中国消费者比以前更谨慎了。
报道称，陈的店里摆满了普拉达的鞋子和奇特的珠宝。
报道称，几年来，随着投资放缓，中国富裕中产阶层的消费一直被誉为消费引导型经济持续增长的关键。
24岁的朱女士在上海经营着一家高端服装店。她说：“房租上涨让我很痛苦。”
报道称，不久前，她的房东把她所租住的位于一个受欢迎社区的公寓重新装修后，将月租金提高了一倍多，达到每月1万元人民币。她说，虽然她店里的销售额没有大幅下降，但通货膨胀是一个令人担忧的问题。
但很多接受《澳大利亚金融评论报》调查的购物者并不认同。尤丽·姚（音）带着小女儿和婆婆在上海一家新商场逛街，她说：“一线城市仍然有很多高收入工作。”
官方数据显示，消费者信心依然强劲。在2018年的头7个月里，零售额增长了9.3%。
经济学家许晓青（音）说，中国20%的家庭消费用于支付水、电和房租等居住成本。他说，2018年上半年，单是人均居住支出就增长了12.4%，同期人均医疗保健支出增长了19.7%。
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