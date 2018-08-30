与邻国欧盟贸易谈判优先 美将中美谈判排在次要位置

美国财政部长史蒂文·姆努钦周二说，在与欧洲以及美国两个亲密邻国的贸易问题得到解决之前，美中贸易会谈不大可能取得进展。
姆努钦在接受消费者新闻与商业频道的采访时说：“我们把（华盛顿的对外贸易目标）分成三个类别：首先是名副其实的（北美自由贸易协定），其次是与欧盟打交道，在这方面我们正在取得进展，第三才是中国。”
姆努钦是在美国总统特朗普称目前“不是与中国谈判的合适时候”并且声称美国和墨西哥已经完成了对北美自贸协定的修订一天后，发表上述言论的。北美自贸协定的成员还包括加拿大。
姆努钦提到了上周在华盛顿举行的未取得任何进展的美中官员之间的会谈，称知识产权保护和市场准入“并不是通过一两次会议就可以解决的问题。但是，如果他们对于自己所谈论的那些承诺是认真的，那么这将是在正确方向上迈出的一步”。
姆努钦称，他希望不久后可以与加拿大达成经过修订的贸易协定——但如果无法达成的话，美国会继续执行与墨西哥谈妥的协定。修补与盟国贸易关系的进展是在华盛顿恢复与北京的贸易谈判的努力遭遇挫败之际取得的。
特朗普所在的共和党内的许多成员已经批评总统多线作战的贸易冲突，使其难以组织起对抗北京的统一阵线。在周二发表的讲话中，姆努钦似乎支持把与美国传统盟国的合作纳入对北京的贸易战策略中。这位财长说：“我们需要改善对中国的市场准入，我们需要对等的贸易，而我们在七国集团内的盟友与我们在这些问题上的意见是一致的。”
【美国《财富》杂志网站8月28日报道】题：特朗普与墨西哥达成贸易协定可能意味着中美贸易战将延长
美国与墨西哥周一宣布达成新的贸易协定，这或许会使特朗普在对华贸易战中的态度更加强硬。分析人士认为，美墨新协定将为特朗普和共和党在即将到来的中期选举中加分。
特朗普政府将获得更大空间，对华采取强硬路线，尽管对太平洋两岸的生意而言，美中贸易战都是一件很糟糕的事。此外，美国可以成为诚实可信的谈判者，这意味着在中国政府坐下来与美国谈判以满足美国的部分要求之前，特朗普政府不太可能在对华立场上退让。
特朗普在与墨西哥达成协议之前已经升级了对华贸易战。而且，现在看来，美国期待中国进行结构改革，而不仅仅是实现平衡贸易，中国则不太可能对这个要求让步。
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