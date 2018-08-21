美政府提"无需节约石油" 美媒:或让数十年环保努力付诸东流

美媒称，特朗普政府在一项重要新政策的声明中称，节约石油不再是美国经济的当务之急，这项政策可能让美国政府数十年来在低油耗汽车和其他环保计划上所做的努力付诸东流。
据美联社8月19日报道，7月的一份备忘录体现了这一立场，该备忘录支持政府提出的放宽油耗标准的建议。美国政府本月低调地在网上公布了这份备忘录。
美国能源部说，天然气和其他石油替代品产量增长，使进口石油的需求减少，这“反过来影响了国家节约能源的需求”。备忘录还提到了已经进行了10年之久的水力压裂革命，这场革命释放了美国的页岩油储备，让“美国可以比过去更放心地灵活利用我们的石油资源”。
报道称，这份备忘录表明，美国政府正式开始准备推翻过去的环保理由——即使这些标准是国会制定的，例如油耗标准。备忘录没有提到气候变化。交通运输是导致气候变化的温室气体排放的最大单一来源。
报道称，美国总统特朗普质疑气候变化的存在，支持将“能源主导权”作为国家目标，呼吁放松他所谓的对石油、天然气和煤炭的繁重监管，包括废除前总统奥巴马的清洁电力计划。
美国能源部说，尽管石油供应增加，但政府仍认为有必要“合理使用能源”。
这一消息迅速引发反应。
美国马里兰州石油价格信息社资深石油分析师汤姆·克洛扎说：“这就像是在说，‘我是个大胖子，现在食品价格下降了——可以大吃特吃了’。”
克洛扎说：“从另一方面来看，如果你真的认为化石燃料会对大气造成某种危害……你就会得出不同的结论。奢侈浪费并不好。”
美国环保协会律师肖恩·多纳休说，气候变化是一个“明确、现实且日益加重的危险”。
在很大程度上，美国能源部的声明只是承认了世界在石油领域发生了巨大变化的现实。
报道称，在仅仅10年前的2008年夏季，油价达到每桶147美元的峰值，重创了全球经济。石油输出国组织从石油依赖进口的国家那里获得了巨大的财富转移。而现在的油价为每桶65美元左右。
美国正在与俄罗斯争夺世界最大产油国的头衔。在水平钻井和水力压裂技术飞跃的推动下，美国石油产量今年夏天创下历史新高。
乔治·W·布什政府时期官员、美国印第安纳大学公共与环境事务学院院长约翰·格雷厄姆说，美国经济与气泵的相互作用，影响着政府决策的方方面面，不仅包括经济和环境政策，还包括军事和地缘政治政策。
格雷厄姆说：“当我们成为最强大的石油和天然气生产国时，我们可以更好地发挥世界领袖的作用。但我们仍有理由减少消费量。”
目前美国政府的提议包括，在2020年后冻结轿车和轻型卡车的油耗标准，而不是继续加码。
美国政府说，这项提议最终将使美国的石油消费量每天增加50万桶。虽然特朗普的官员说，冻结油耗标准有助于提高公路安全，但本月公布的文件显示，美国环境保护局估计，政府此举实际上会增加公路死亡人数。
特拉华州民主党参议员汤姆·卡珀说：“若执行他的计划，美国的企业、消费者和我们的环境都将成为输家。唯一明确的赢家是石油行业。不难看出特朗普总统站在哪一边。”
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