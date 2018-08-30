既想要经济合作又要搞海洋对抗：安倍对华外交凸显两面性

日本政府已着手为首相安倍晋三访华展开准备。29日派外务事务次官秋叶刚男赴北京与中国方面进行磋商，以便使逐渐切换至对华融和路线的安倍能在外交上取得成果。
日方有意促进经济方面的合作，使日中关系步入稳定轨道。不过，对于中国海洋活动和军事动向的所谓担忧依然根深蒂固。2018年版防卫白皮书将中国的姿态描述为“高压性”“单方面”，显现出对抗意识。在两难困境中的协调工作还将持续。
“为首相访华和中国国家主席习近平访日铺路是布置给他的任务。”参与对华外交的政府相关人士28日就秋叶访华的目的作出上述说明。安倍的计划是配合明年6月在大阪举行的二十国集团（G20）峰会，向习近平发出邀请。
秋叶访华期间将与中国国务委员兼外交部长王毅、副部长乐玉成等举行会谈，进行沟通。基于安倍5月就对华外交提出的“从竞争到协调”这一理念，预计将向中方提出以经济领域为中心扩大合作范围的想法。日方很有可能对“一带一路”经济带构想表示理解，并就合作方式展开讨论。
日本政府还在考虑派安倍的外交智囊、国家安全保障局局长谷内正太郎9月访华。安倍把恰逢日中和平友好条约缔结40周年的今年视作关键之年并力争推动首脑交流，这是基于其意向而采取的行动。成为障碍的是海洋安全问题。绷紧神经关注中方动向的防卫省正在推进有关在冲绳本岛部署陆基反舰导弹新部队的讨论。
这显然是有意牵制在冲绳本岛和宫古岛之间航行趋于常态化的中国舰队。关于作为应对朝鲜弹道导弹措施的陆基“宙斯盾”系统部署计划，防卫省相关人士透露称：“实际上这一系统还针对中国的巡航导弹。”防卫相小野寺五典的表态似乎也印证了这点，他表示，将来有意使陆基“宙斯盾”系统的机能扩大至能够拦截巡航导弹。
这样的对抗措施反复叠加的话，引发中方不满的风险将会升高。这有可能会打乱安倍大幅改善日中关系的计划。但也有许多意见指出，“若袖手旁观，中国在周边地区的影响力将进一步增强，会威胁到日本的安全”。安倍将面临困难抉择。
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