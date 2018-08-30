英媒称“里程碑式”减肥药效果喜人：专门针对中年人发福

英媒称，一种直接针对中年人发福的突破性药物可帮助英国数百万名超重者减肥。
英国《每日电讯报》网站8月26日报道，这一里程碑式的试验发现，服用这种药片的减重效果是那些单纯依靠节食和运动的减肥者的3倍。这种药物还能让肥胖者罹患糖尿病的风险降低1/5。
专家称，氯卡色林（Lorcaserin）是迄今为止最有效的减肥药，它可帮助2/3的成年人解决体重问题，并称这一方法可能是减肥战中的“圣杯”。
报道称，美国的这项研究跟踪了1.2万名肥胖或超重的成年人。结果发现，服用这种药物的人有40%在一年中大幅减重。
平均而言，每天服药两次的减肥者减掉了约4千克，而坚持传统饮食的减肥者只减掉了1.4千克。在试验开始三年多后，他们一直能保持体重。
报道称，迄今为止，早期出现有效迹象的减肥药几乎无一成功——或受到安全问题的困扰，尤其是对心脏的潜在危害。
哈佛大学研究人员称，他们在世界最大的心脏学会议上公布的研究结果首次表明，这种减肥药可在不增加此类风险的情况下使体重下降，而且效果是可持续的。科学家称，这一研究突破尤为重要，因为该药物针对的是大脑中与人到中年时体重增加有关的信号。
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