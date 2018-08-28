荷兰最大规模DNA排查后 20年前杀害男孩嫌犯落网

在经历了荷兰有史以来最大规模的DNA盘查之后，一名55岁男子被确认为20年前杀害一荷兰男学生的嫌犯。由此，这起曾经笼罩在当地长达20年的谋杀案或许能够迎来真相大白的机会。
据英国《卫报》27日报道，位于荷兰南部林堡的警方发表声明说，今年55岁的Jos Brech已经确定为杀害男童Nicky Verstappen的嫌疑人，他于周日下午在西班牙被捕，目前已经被拘留并将被移交给荷兰当局。
报道称，在上周公开上诉之后，侦探人员发布了嫌犯的照片。一位住在西班牙的荷兰人在照片中认出了Jos Brech，并向警察发送相关了提示，随后Jos Brech被捕。
被害人Nicky被害时只有11岁，他于1998年8月在参加了一个夏令营后，从帐篷里消失。第二天，他的尸体在森林中被发现。当时，这起案件案发现场留下的证据之一是在Nicky的衣服上发现的DNA。
英国广播公司（BBC）27日报道称，在荷兰进行了有史以来规模最大的DNA测试之后，嫌疑犯Jos Brech今年早些时候曾经一度失踪。在此次DNA测试中，超过了14，000名男性自愿提供自己的DNA样本以协助对这起谋杀案的调查，尽管他们其中没有人是嫌犯，但是通过比较样本，可以确定捐赠者的亲属是否与被发现的DNA匹配，从而缩小了搜索范围。但是，嫌疑人Jos Brech并没有参加DNA样本的采集。
事实上，根据相关记录，在1998年案发后，他曾经过了犯罪现场，并在案发几天后的一个午夜离开了当地。他还一度被警察拦下并接受问询，但却最终被认为是一个无辜的过路人。
去年秋天，Jos Brech曾前往法国东部的Vosges地区。在那之前的4月份，他的家人曾称其失踪了。但被忽略的一点是，他是丛林专家，具备长时间呆在荒野地区并生存的能力。
在被列为失踪对象后，警方检查了他的家，发现他与Nicky身上发现的DNA完全匹配。
一名48岁的荷兰人告诉西班牙警方，他说他曾在距离巴塞罗那北部一小时车程的Castelltercol村见过该嫌疑犯，并于7月与他交谈过。
“他住在树林里的一个帐篷里，靠近一个我曾住过多年的公社里的一个房子。”一名男子告诉了电讯报。
上周日晚上，Nicky Verstappen的母亲Berthie告诉荷兰电视台说，警察在8月22日提出上诉后，家人不敢相信对嫌疑犯的逮捕会很快到来。
尽管嫌疑人已经确认，但是Jos Brech杀害Nicky的真相还未完全揭开。一位辩护律师表示，他准备代理Jos Brech的这一案件，因为Nicky身体上还有来自其他人的DNA。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost