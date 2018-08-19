香港支付市场热战正酣 现金支付依然最为普遍

香港的购物区一直被视为竞争激烈，但现在购物区却成为支付公司的厮杀场所。
中国的科技公司如腾讯和阿里巴巴将各自的支付服务带入香港，而香港传统上现金和信用卡使用都很发达，这使得微信支付和支付宝在香港遭遇了激烈的竞争，如Google支付、苹果支付、三星支付，以及本土的汇丰银行等。
路透社报道说，对于腾讯支付和支付宝来说，香港已经成为一个重要的在海外建立业务的试验地，虽然两家支付服务在中国大陆居于垄断地位。
中国蚂蚁金服和香港和记组建的香港支付宝说，目前其用户从去年3月以来已经增长了50%，至150万户。
微信支付则没有披露在香港的用户数数据，路透社说。
维萨卡说，截止4月份，香港10%的维萨支付使用的是苹果支付、三星支付和Google支付，比去年同期翻了一番。汇丰银行7月份时说，其支付应用PayMe的用户数已经达到了100万户。
由于香港储值卡八达通极为普遍，香港人接受移动支付的步伐较慢。香港2.2万各商家如便利店和小餐馆，以及公共交通都广泛地接受八达通。
尽管移动支付正在增长，但现有的消费习惯还是难以改变。
香港劳动生产率理事会的一项调查显示，香港最广泛使用的移动支付是支付宝和微信支付，但其使用率分别为22%和19%。
97%的受访者说，他们使用八达通。
阻碍香港人使用移动支付的主要原因是，缺乏了解以及担心数据泄露。
八达通卡是在1997年推出的。20年之后，共发行了3440万张八达通卡，几乎每个香港人5张八达通卡。
但现在八达通也感觉到了竞争，去年的利润下跌了1/3，达到2.72亿港元（3466万美元）。
不过，八达通方面表示，公司一直在花巨资，尤其是在技术和网络安全方面。
八达通认为，八达通对新加入者还是具有优势，尤其是小商家，他们长期使用八达通支付，对于夫妻老婆店，接受度很高。
香港支付宝则说，他们正在试图以特别的折扣吸引消费者。同时也与商家寻求合作，增加支付宝的渗透率，慢慢改变消费者的习惯。
路透社指出，由于消费者口味不同，和商家的合作比较难。
报道引述铜锣湾一名名牌包商店店主说，去年其接入了支付宝，但由于消费者兴趣缺缺，就放弃了。他说，除非支付宝像八达通那样受欢迎，否则不会再考虑。
但是，隔邻的一家手表店，因为一名大陆客只能接受支付宝或微信支付，其店主赶快去安装了支付宝。现在，这位店主也鼓励香港的顾客使用支付宝。
由于消费者的需求，一些新的举措正在吸引市场的兴趣。
本月，香港地铁公司邀请企业前来投标，为地铁系统设立二维码支付系统。9月份，香港金融管理局计划推出更快的支付系统，允许实时处理支付。
维萨说，将投标地铁项目。市场消息人士预料，支付宝和微信支付也会参与投标。
八达通拒绝置评是否会参与投标。
分析师指出，八达通在交通系统的垄断地位会被移动支付公司所取代，但八达通的最终目标是创造更广泛的服务网络，从食品递送到网约车，以及金融服务。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost