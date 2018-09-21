哥伦比亚为毒品战收美国100个亿 可卡因产量反增

最近，刚结束内战没多久的哥伦比亚又陷入了毒品战争的泥潭。

根据联合国公布的最新统计数据， 2017 年哥伦比亚可卡因产量达到历史最高水平。

联合国毒品和犯罪问题办公室表示，哥伦比亚全可卡因产量高达 1400 吨左右，同比增长 31% ，种植面积为 171000 公顷，比 2016 年增加了 25000 公顷。





哥伦比亚可卡因贸易的繁荣让美国看红了眼。自 2000 年以来，美国通过 “ 哥伦比亚计划 ” 向该国提供了超过 100 亿美元的援助用于反毒品和维持国家安全。

然而，这笔巨款如同打了水漂一般，该国可卡因的产量不减反增。





政府动用无人机摧毁可卡因作物

多年来，哥伦比亚一直在想方设法地遏制可卡因生产。

去年，哥伦比亚还与联合国签署了一项 3 亿美元的协议，旨在补偿那些同意从可卡因作物转向种植安全农作物的农民，以减少可卡因产量。

此外，哥伦比亚还在各地开展如何种植新作物的教育活动。





今年 8 月，哥伦比亚新任总统杜克称，政府将制定一项新的抗击毒品的政策，并表示将在未来四年取得具体成果。

新政中包括使用装载除草剂的无人机摧毁可卡因作物，以提高效率，同时避免与农民发生正面冲突。

无人机公司 Fumi Drones SAS 的运营总监表示，在该国纳里诺省的测试中，这些无人机每英亩大约能消灭 90% 的可卡因作物。在这场测试中，该公司部署了 10 架无人机。





2015 年，前任总统胡安 · 曼努埃尔 · 桑托斯在世界卫生组织警告除草剂可能导致癌症后，该国停止使用该化学药物。

然而，专家们认为，依靠技术来解决深刻的社会问题只能得出一个短期的解决方案。

和平结束了内战却无法结束可卡因的泛滥

2016 年，哥伦比亚政府与反政府武装签署和平协议，结束了长达 50 年的内战。

哥伦比亚政府也将和平视为几十年来最大的机会，试图将反叛分子控制的毒品贸易连根拔起，并以合法的作物取而代之，尽管这些作物的利润率较低。

然而，该国的可卡因贸易依然蓬勃发展。





六个孩子的父亲图帕斯是一位在哥伦比亚种植可卡因作物的农民。他说，去年，政府和曾经的反政府武装开始了第一次合作 —— 让农民摆脱可卡因。他们穿着便服一起在村庄里向农民出售黑胡椒等作物，但不是每个人都愿意改种其他作物。

图帕斯回忆道， 21 世纪初，政府给每个家庭赠送了两头奶牛，让农民减少可卡因的生产，结果导致牛价暴跌。官员们也曾提出种植香草的计划，结果由于没有人知道如何培植而落空。





图帕斯也曾试图改种合法作物。 2010 年，他曾一路跋涉到镇上的银行，借出一笔贷款来种植两英亩的可可，用于制作巧克力。这些合法作物却被军用飞机喷射的除草剂杀死。

2015 年，政府喷洒化学药物的作业被中止，却引来了美国官员的非议，他们认为作业停止导致可卡因作物的种植增加了。

对于许多哥伦比亚农民来说，是否种植可卡因作物只是一个简单的算术题，他们只懂得，可卡因作物比任何其他作物都有利可图。图帕斯所在的村庄里，几乎所有人都依靠可卡因谋生。

特朗普下最后通牒

哥伦比亚是美国在拉丁美洲的盟友，但其可卡因贸易的繁荣似乎正在对两国关系进行考验。

美国每年提供约 4 亿美元用于协助哥伦比亚的毒品战争。最近，由于哥伦比亚可卡因产量居高不下，美国总统特朗普威胁要取消哥伦比亚作为毒品战争合作伙伴的资格。





不过，《华盛顿邮报》曾指出，哥伦比亚可卡因贸易兴旺发达的背后是美国买家越来越多。

哥伦比亚是世界上最大的可卡因生产国，而美国是世界上最大的消费国。根据对美国街头缉获毒品的样本测试， 90% 在美国出售的可卡因来自哥伦比亚。

一项调查显示，从 2013 年到 2015 年，美国使用可卡因的年轻人数增长了 61% 。

消费量激增甚至可以直接与哥伦比亚供求量的增加挂钩，该国的非法可卡因作物在

2013

年至

2015

年间翻了一番，这几乎是秘鲁和玻利维亚总产量的两倍。

Twitter

sgnypost





