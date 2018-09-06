泰国6名少年被撤销欺君罪指控 因烧王室画像被捕

泰国一家上诉法院近日决定撤销对6名少年侮辱冒犯王室的指控，这6名少年今年早些时候因焚烧泰国王室画像被判刑。
据路透社9月20日报道，尽管这6名少年侮辱王室的指控被撤销，但是他们仍然因“破坏公共财产”需要长期服刑。
法新社今年1月31日报道，这6人去年5月在泰国东北部孔敬府被捕，6人均为男性，其中年龄最大的一人今年20岁。他们的刑期在3.5年至11.5年间不等。
“他们很高兴自己没有因为112条款（欺君罪）被判刑，因为他们恶意。” 6人的律师说。此前6人的律师表示，他们是被人雇佣焚烧画像，与本案相关的另外两人今年6月被收监。
泰国法律对欺君罪有严厉的惩罚措施，侮辱或攻击国王、王后、王储和摄政王都被视为欺君罪，可判处15年徒刑。法新社称，大多数欺君罪案件的审理都密不公开，被告很难获得假释，定罪比例也超过90%。许多被告为减轻刑罚往往选择主动认罪。
法新社称，泰国现任国王哇集拉隆功2016年继位，但其目前在民间的受欢迎度仍远不及其父普密蓬国王。据称他一年中大多数时间不在泰国，而主要居住在德国。
路透社称，自2014年泰国军方发动政变推翻英拉政府以来，至少有94人因欺君罪被起诉但是泰国人权中心的律师称，今年以来已经没有这类起诉了。
该中心律师Pawinee Chumsri称，今年年初以来，泰国法院放弃了以欺君罪罪名的起诉，转而寻求以其他罪名起诉。Pawinee Chumsri认为，这可能是一个新的政策动向。
路透社援引泰国军政府内部人士的消息称，目前泰国军政府对以欺君罪起诉的案件非常小心，因为军政府被指滥用王室诽谤法实现其政治目的。
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