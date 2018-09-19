曝白宫“内斗”新书卖110万册 曾遭特朗普10连批

据美国全国广播公司报道，《恐惧：特朗普在白宫》一书首周售出110万册，出版商于当地时间周二（18日）表示，该书销量已突破出版社西蒙与舒斯特公司（Simon & Schuster）94年来的最高记录。该书以纸质版、电子书和有声书三个版本进行发售，11日还以首日售出90万册的成绩，打破了出版社预售量和首日售出量的记录。
此书的作者伍德沃德作为当年“水门事件”的披露者而闻名于世。这本新书《恐惧：特朗普在白宫》是他的最新力作，该书长达448页，基于对政府内部匿名线人的采访，描绘了一个美国总统特朗普管理下的、内部紊乱的白宫。
该书曝光的惊人内容曾让特朗普于本月初连发十条推特，痛批书中“报道不实”，特朗普还说这本书是个“笑话”“有太多的谎言和虚假信源”。白宫高级官员也曾纷纷出面，对书中内容进行否认。
出版社表示，《恐惧：特朗普在白宫》目前已进行第十次再印，总销量预计将会达到120万册。
据此前报道，特朗普的上任带动了许多美国国内有关“白宫揭秘”和“宫斗”题材的小说的销量，美国出版行业者更是视特朗普为“救星”。
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