古巴批美方加强敌对政策 两国之间暂无“对话可能”

西媒称，古巴国务委员会主席米格尔·迪亚斯-卡内尔16日表示，如果特朗普政府维持当前对古巴的“反常”态度，那么古美两国之间不会有对话的可能。
据埃菲社9月16日报道，“我们想要对话，但必须是平等的对话，要尊重我们，不能限制我们的主权和独立，因为我们不接受强制行为，不会妥协。”迪亚斯-卡内尔在接受拉美地区跨国媒体南方电视台采访时说。这是他在今年4月当选古巴国务委员会主席以后第一次接受外国媒体专访，他在采访中畅谈了古巴政府的执政方针和改革措施。
报道称，迪亚斯-卡内尔坦率地谈到古巴人民面对的生活困难和问题，他表示这些问题需要沟通解决。他强调，导致古巴人民的日常生活和社会经济生活受到严重影响的根本原因是美国的封锁，这是一种残酷的行为，令古巴人民失去生活必需品，侵犯了古巴领土，伤害了古巴与世界各国的关系。
迪亚斯-卡内尔表示，显然美国正在加强这项针对古巴的长达50多年的敌对政策，因此当前全球流向古巴的投资遭受了更大的压力。
迪亚斯-卡内尔说，“我们没有威胁到任何人，我们只是想建设一个更好的国家，一个更好的世界，实现更多的社会公平，而美国的残酷封锁依然是实现这一美好愿望的主要威胁”。
报道称，古巴和美国在前任美国总统奥巴马的第二任期内重建外交关系，这个历史性的“破冰”进程在反对古美关系正常化的特朗普当选美国总统之后突然中断。
【延伸阅读】古巴媒体驳斥美“声波攻击”新说法：没科学证据 无中生有
9月6日报道 古巴媒体称，一些西方媒体针对所谓的“声波攻击”事件编造了一波又一波谎言，最近甚至声称这起事件可能涉及“微波武器”。
据古巴《格拉玛报》网站9月3日报道，《纽约时报》日前刊发报道暗示有新的证人——没有名字也没有照片——和新的所谓事实证明一些绕行在美国外交官住所附近的车辆“可能”发射了损伤大脑的微波。
《格拉玛报》独家采访了古巴外交部美国司司长卡洛斯·费尔南德斯·科西奥。他指出，即便是这样的说法也无力支持美方披露的其外交官出现症状的多样性和多重性。随着时间的推移，这些说法会进一步失去真实性。
“先是经不起科学分析和两国警方调查推敲的声波攻击理论，然后又短暂接受了所谓病毒攻击的推断，后因缺乏证据而被推翻。几个月来，他们一直在谈论‘不存在脑震荡’的脑挫伤，且只有4名外交官出现这种症状。”科西奥说。
他表示，由于上述最后一个版本也未获得有力证据和科学结论，那些从一开始就在渲染这一事件的西方媒体又找到了“微波武器”这个说法。
“我们从古巴、美国和其他国家科学家那里得到的确凿无疑的结论，以及我国政府从始至终给出的说法都指出，攻击并不存在，而美国政府也清楚地知道这一点，因为他们已经采取多种方法验证。没有发生的事是无法证明的。”科西奥强调。
9月3日报道 新媒称，美国驻古巴的外交人员与家属自2016年年底以来，因遭受攻击而出现失聪和脑部受损症状，医生和科学家如今认为，微波之类的非传统武器可能是主因。
据《纽约时报》报道，美国医疗团队检视过21名受影响的驻古巴外交人员后，于今年3月将详细报告公布于美国医学协会期刊，但当时没有提到微波。
不过，该报告主要作者、宾州大学脑损伤修复中心主任史密斯最近受访时指出，该团队日益认为美国外交人员有脑损伤，而微波是肇因。
报道称，美国国务院和联邦调查局都没有公开指称微波武器是罪魁祸首，《纽约时报》的报道也指出，尚有许多未解答的问题，例如是谁利用微波武器展开袭击，以及其动机等。
9月3日报道 西班牙《起义报》网站近日发表古巴国际政治专家埃德尔韦托·洛佩斯·布兰奇题为《美国关闭大门，中国敞开大门》的文章称，美国总统特朗普试图利用经济和金融制裁手段来削弱并战胜潜在的敌人。与此同时，中国则继续在国际范围内开辟空间。
文章称，特朗普推崇的自大的“美国优先”政策导致他与所有人针锋相对。他不仅使用关税、封锁等经济措施对伊朗、中国、俄罗斯、朝鲜、叙利亚、委内瑞拉和古巴发动进攻，他的盟友日本、韩国、加拿大和欧盟也难逃一劫。
文章称，中国在使用同等力度的关税对美国进行反击的同时，还坚持在世界各地为其贸易领域开拓新的空间。
文章提到，2018年上半年，中国与俄罗斯的贸易额提高了32%，预计将达到1000亿美元的目标。北京和莫斯科在“一带一路”倡议中携手合作。与“一带一路”倡议相关的最近一次会议吸引了27个国家参与。
文章指出，中国政府表示，尽管白宫对伊朗采取了强有力的制裁措施，但中国不会放弃与伊朗保持贸易关系，也不会停止从伊朗获取石油。
文章称，北京已经成为东盟的主要贸易伙伴之一。东盟成员国的国内生产总值总和已突破2.55万亿美元，东盟也因此成为全球第6大经济体。预计2050年东盟将成为全球第4大经济体。东盟成员国2002年与中国签署了《全面经济合作框架协议》，几年后又与中国创建了中国－东盟自贸区。
文章还提到，中国与拉美和加勒比国家共同体召开的两次部长级会议加深了双方在各领域之间的关系。中国领导人在出席中拉论坛首届部长级会议时提出，力争在10年内将贸易额提升至5000亿美元，同时中国在拉美地区的直接投资存量达到2500亿美元。中国在智利首都圣地亚哥举行的中拉论坛第二届部长级会议上邀请拉美各国加入中国的“一带一路”倡议。“一带一路”倡议不仅对欧洲和非洲开放，也对拉美各国敞开大门。
文章指出，近10年来，中国大力发展中非关系，尤其是非洲北部、南部和东部。中国领导人7月底对非洲西部的卢旺达和塞内加尔进行国事访问，并在“一带一路”倡议框架内与两国签署了多项合作协议。中国领导人还访问了阿联酋。中国和阿联酋一直以来保持着密切的贸易关系。
文章称，最终世界将目睹谁将在这场竞争中春风得意地走出来，当中国努力推动并向全球贸易敞开大门时，白宫却逐渐将大门紧闭。
【延伸阅读】古巴向世界开放：60年后首次允许外企经营本国铁路
8月24日报道 西班牙《消息报》网站8月22日发表《古巴向世界开放：60年后允许外国企业经营本国铁路》一文，文章称，古巴22日公布了新的铁路运输法规，新规将于下月生效，届时古巴将把迄今由国家管理的铁路交予外国企业经营。
古巴交通部顾问埃德蒙多·龙基略在接受古巴《格拉玛报》采访时称，新法律的“新颖”之处在于，将允许古巴的“铁路、设施和铁道机车车辆”被全部或部分地被开发，可以是自然人也可以是法人，可以是古巴人也可以是外国人。
龙基略解释说，新规将在30天内生效，并允许私人“作为铁路运营商以个体劳动者形式运输货物和乘客”，但是古巴“个体户”在获得运营权方面有一定限制。
文章称，新规意味着古巴向振兴铁路行业迈出了积极的一步，古巴铁路行业上世纪90年代遭遇停滞，铁路线状况不佳以及设备老旧等因素导致古巴铁路行业的发展迄今未见起色，部分设备的使用时长已超过40年。
《格拉玛报》称，尽管古巴人普遍喜欢乘坐长途汽车来完成中长途旅程，但铁路依然被认为是古巴的“主要交通工具”。
文章称，古巴是全世界第8个拥有蒸汽机车铁路的国家，比西班牙还早9年。1898年，古巴脱离西班牙殖民统治后，其铁路由美国资本运营。1959年古巴革命胜利后，古巴摆脱了美国的统治，铁路实现国有化。为了实现铁路现代化改造，近年来古巴已签署了多项协议，其中包括向俄罗斯购买机车。
《格拉玛报》今年7月底报道称，法国国家铁路公司与古巴铁路联盟即将签署一项“雄心勃勃的项目”，拟投资4000万欧元用于车间的现代化改造，以及列车和旅客车厢的修复。
文章称，1837年11月19日古巴开通铁路，当时的铁路线将哈瓦那和邻近的贝胡卡尔连接起来。如今，古巴拥有超过4000公里的公共线路，运行的大都是内燃机车，还有近7000公里的线路用于运输蔗糖。近10年来，部分线路在大量工厂倒闭后已不再使用。（编译/廖思维）
【延伸阅读】外媒：卡内尔接棒劳尔担任古巴主席
4月20日报道 外媒称，古巴媒体说，米格尔·迪亚斯-卡内尔19日正式接替劳尔·卡斯特罗，当选古巴国务委员会主席。
据法新社4月19日报道，官方媒体“古巴辩论”网站称，在全国人民政权代表大会的投票中，57岁的迪亚斯-卡内尔作为唯一候选人，赢得了全部604票中的603票，当选主席，任期五年。
另据埃菲社4月18日报道，57岁的古巴现任国务委员会第一副主席迪亚斯-卡内尔18日在全国人民政权代表大会上被提名接替劳尔出任古巴国务委员会主席，表决结果于19日公布。
古共中央政治局委员萨尔瓦多·巴尔德斯·梅萨被提名为国务委员会第一副主席。如果巴尔德斯·梅萨的提名表决通过，他将成为古巴历史上首位黑人第一副主席，同时也是黑人中担任古巴政治领域最高职务的人。
报道称，国务委员会的其他副主席中，有两人被提名继续担任该职务：拉米罗·巴尔德斯和格拉迪丝·贝赫拉诺，前者是古巴革命元老。
报道称，这也是劳尔（86岁）和古巴革命元老、古共中央第二书记何塞·拉蒙·马查多·本图拉（87岁）首次均未进入古巴国务委员会。
报道指出，随着劳尔卸任古巴国务委员会主席职务，古巴将开启新时期。
报道称，新一届国务委员会将出现13张新面孔，继续担任原先职务的有18人。新一届国务委员会中约有77.8%的人出生于古巴革命胜利后。新一届国务委员会相比上一届更年轻：候选人的平均年龄为54岁，比上一届小了3岁。
报道指出，劳尔兑现了卸任承诺，还带走了他的战斗臂膀马查多。但劳尔和马查多都没有彻底离开：他们仍将继续担任古共中央第一和第二书记，直到2021年召开下一届党代会。
报道称，国务委员会中有老一辈革命元老，还有来自武装力量、劳尔时期新兴领导层、青年团体、工会团体、文化、医疗、教育甚至是科学和体育领域的人士。
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