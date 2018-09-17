中国驻瑞典大使桂从友就瑞典警察对待中国游客事件接受瑞媒专访

9月16日，桂从友大使就瑞典警察粗暴对待中国游客事在使馆接受瑞典《晚报》记者米奇奇专访。全文如下：
问：3名中国游客因没有预定房间，被酒店员工报警驱离。这件事现在为什么成了中国政府的一件大事？
答：首先我要纠正你的错误。这3名游客有预定，只不过比预定的提前几个小时到了酒店。中国有近14亿人。我们珍惜每一个人的生命、安全和尊严。作为中国政府和中国使馆，我们的职责和重要任务就是保护中国公民在境外的生命、安全和尊严。这也应该是包括瑞典在内的任何一个国家政府应尽的职责。3名中国游客遭瑞典警察粗暴对待的事，竟然发生在一个天天讲人权、讲公正的国家，我们对此深感不解和震惊。这3名中国公民并没有触犯瑞典法律。即使他们违法了，瑞典警方也应依法处理，并通知我们使馆。
问：目前，我们从酒店、警方、路人等方面了解到此事的不同版本。中国使馆在通过外交渠道就此提出交涉前，是否进行了深入的调查？
答：我们向有关方面详细了解了方方面面的情况，并第一时间把这些情况向瑞典政府作了通报，第一时间要求同瑞典警方见面。但快2周过去了，瑞典警方对我们提出的见面要求一直没有回应。我们尤其对此感到不解。
问：中国是否仅仅向涉事游客了解了相关情况？
答：我刚才说了，除了瑞典警方，我们在第一时间向各涉事有关方都了解了情况。我们的主要关切是，3名中国公民在没有违反瑞典法律的情况下为何受到瑞典警察如此粗暴对待？
问：游客不愿离开酒店，酒店只能报警让警察将他们带走，这样的事在瑞典经常发生。
答：酒店里发生了什么，你可以继续向酒店了解。我们的公民没有违反瑞典法律，为什么被瑞典警察这样粗暴对待，扔到荒郊野外的坟场？瑞典警方为什么不通知我们使馆，迄今也不回应我们使馆的见面要求？如果你要采访瑞典警方，请你代向瑞典警方提出我的问题。
问：我们报纸的网站昨天发布了路人拍摄的一段视频，想请您看一下并作评论。（视频内容为中国游客在警察面前倒地呼救画面）
答：这名中国游客为什么会这么做？他的父亲有病，带着药来的，在被警察粗暴地从酒店强行带离时已经半昏迷，他的母亲瘫坐在地上。旁边的几名瑞典警察为什么不伸以援手？深更半夜，中国游客刚来，人生地不熟，面对这样的无助，你想像他能做什么？
问：他订其他酒店了吗？当时有没有试图找另一家酒店？
答：他和酒店的事，我们也了解了。既然你问到，我想说几句。游客在有预定的情况下提前几个小时到酒店，这种情况也经常有。实际上，他们已经是酒店的客人。如果游客在白天抵达，酒店一般会允许游客将行李寄存，先出去旅游，到了时间再办理入住。但当时是深夜，这3名中国游客不远万里来到瑞典，人生地不熟，还能怎么做呢？
问：发生这件事之后，这3名游客又做了什么？
答：他们没有违反瑞典法律却遭到了警察如此粗暴对待。他们怀着对瑞典的兴趣和好奇来瑞典旅游，但却遭遇这样的事情，对瑞典已经没有任何兴趣了。在警察把他们丢弃在坟场旁边扬长而去后，他们在当地一位好心人的帮助下搭乘轻轨回到了斯德哥尔摩市，放弃了在瑞典旅行的计划，清晨立即离开了瑞典。
问：他们当时选择就医了吗？
答：中国游客曾先生的父亲，在遭受警察粗暴对待后身上出现淤青。他们被迫取消了在瑞典的旅行计划，本身已遭受损失。若取消下一站旅行计划，损失更大。我们都应对这3名游客的不幸遭遇予以同情。迄今为止，瑞典警察连一句道歉的话都没有。我们对此感到不解和震惊。
问：我想再问一下，警察有哪些做法不对吗？
答：我已反复强调，这3名中国游客违反了瑞典什么法律吗？！如果他们违法了，警察和酒店为什么没有在第一时间联系我们使馆？如果中国使馆得知了这个消息，一定会在第一时间对3名中国游客予以协助。三更半夜，警察粗暴地把手无寸铁的普通游客强行扔到荒郊野外的坟场，太过分了！
问：3名游客被酒店驱赶后，还在酒店呆了好几个小时？根据瑞典法律，酒店是有权驱离他们的。
答：如果他们在酒店呆了好几个小时，那天就亮了，但整个事件都发生在深更半夜！他们身处万里之外的异国他乡，人生地不熟，又是深夜。他们只是早到了几个小时，实际上已经是酒店的客人，需要酒店协助。
问：酒店方面说，他们定错了日子。那他们找了其他酒店或者医院吗？是否通知了使馆？
答：我不理解你的提问。酒店不让他们入住，难道他们就该去住医院？令人遗憾的是，我们的游客在与酒店和警察的交涉中，都未能联系我们使馆。更令人遗憾的是，酒店和瑞典警察都没有及时联系我们使馆，警察甚至把他们扔到了坟场，至今没有回应我们的要求，安排与使馆人员见面。
问：我们注意到使馆在这件事情发生后发布了旅游警告，是否要警告中国游客来瑞典比较危险？
答：我要更正一点，我们发布的是安全提醒，不是警告。使馆发布过很多安全提醒，我们为什么这么做？我愿向你通报，过去一段时间以来，在斯德哥尔摩平均每天都发生2起中国游客被盗抢护照和钱包的事件，我们的同事经常在半夜和节假日为这些游客紧急补办回国证件。我们几乎找遍了所有的瑞典相关部门，但几乎所有的这些部门都说不归他们负责。几乎每一起案件发生后，受害游客也都报了警，但到现在，没有一起报案有回应，更没有一起破案。
问：您刚才说的这些情况在几乎所有的大城市都会发生。我想问的是，在这件事之后，您是否认为瑞典对中国游客来说是不安全的？
答：这个问题我建议你首先从瑞典各政党在这次大选中的竞选口号里去寻找答案。我们注意到，法治、打击有组织犯罪、维护社会秩序，几乎是所有瑞典政党的首要竞选口号。
问：这类事件在各国的大城市都会出现。您是否认为在瑞典的城市旅游比在欧洲别的国家更危险？
答：这种事件在中国不会发生。保护海外中国公民的安全和合法权益是中国政府应尽的职责。依法保护外国公民在华安全和合法权益也是中国政府的应尽职责。至于瑞典安全风险是否上升，我还是建议你从这次瑞典8个政党的竞选口号里去寻找答案。
问：大使先生到任快两年了，根据您的感受，您怎么看瑞典的安全形势？
答：首先我想纠正一下，我到瑞典工作刚刚1年多一点。我上大学的时候，了解到的瑞典是一个非常安全、夜不闭户的国家。我到瑞典工作1年来，感受已经不是这样了。正如我刚才所讲，我们使馆平均每天收到两起中国游客财物证件被盗抢的报案。你对此怎么看？
问：中国驻瑞典使馆多次发布安全提醒，是不是因为瑞典这样的情况比欧洲其他大城市更频繁？
答：我们所有驻外使领馆在当地安全形势不好或恶化的情况下，都要发布这样的安全提醒或警告。确保每一名中国海外公民的人身和财产安全是中国驻外外交机构应尽的职责。
问：我们注意到中国使馆的能见度越来越高，多次发表谈话批评瑞典媒体描述中国的方式，这是中国使馆新的策略吗？
答：我们对瑞典一些势力、媒体和人士描述中国的方式不能接受。他们描述的中国不是客观、现实、真实的中国。我们的任务就是向瑞典民众介绍全面、客观、真实的中国，向中国民众介绍全面、客观、真实的瑞典，从而促进双方的友好交流与合作。瑞典一些势力、媒体和人士对中国充满傲慢、偏见、成见和无知。
问：瑞典政府中有不具姓名人士猜测说，中国使馆提出游客这个事情与桂敏海案有关。您对此怎么看？
答：你用猜测这个词很准确。瑞典一些势力、媒体和人士不是基于客观事实，而是主观臆断、猜测甚至制造假命题污蔑中国。我们不作类似的猜测。不过既然你提到了桂敏海案，我想强调，桂敏海在中国犯下严重罪行，中国主管部门依法办事。3名中国游客没有触犯瑞典法律却遭到警方粗暴对待，我们也希望瑞典政府能依法办事。
问：最后一个问题，您怎么看瑞中关系？
答：中瑞关系对我们两国都很重要。我们希望不断发展中瑞各领域友好交流与合作。希望瑞方同中方相向而行，在平等相待、相互尊重、合作共赢的基础上发展双边关系。
桂大使问，你去过中国吗？
对方答，几年前去过北京、上海等多个城市，中国美丽的自然风光给我留下了深刻的印象。
桂大使说，欢迎你和你的同事多去中国。你们任何时候去中国都会感到很安全，不会发生类似这3名中国游客遭警察粗暴对待的事件。
来源：中国驻瑞典大使馆微信公众号（ID：cnembse)
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