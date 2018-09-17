丢脸丢到瑞典 中国网民怒轰中国外交部和驻瑞使馆

三名中国游客在瑞典的斯德哥尔摩的小旅馆，揩油不成，上演“一哭二闹三上吊”的把戏，丢尽了中国人的脸。遭警方强制驱离现场后，竟然恶人先告状。而中国外交部竟然不经过详细调查，通过外交渠道在斯德哥尔摩和北京两地向瑞典“严正交涉”，让中国网民一片哗然。
中国驻瑞典大使馆日前向中国公民发布加强安全防范的提醒称：“近段时间以来，中国游客在瑞典被盗、被抢呈多发态势，遭受了财产损失和安全威胁。近期还有中国游客遭到瑞方公务人员粗暴对待。”
紧接着，中国的环球时报刊登报道，详细描述了“中国游客遭到瑞方公务人员粗暴对待”。
该报写道："9月2日，曾先生及其父母满怀期待地赴瑞典旅游，一行三人当天凌晨抵达斯德哥尔摩市区的一家旅店准备住宿。但预订的房间需当天白天才能入住，考虑到父母身体不好、瑞典夜里较寒冷，曾先生请求旅店让他们付费在大厅椅子上休息一段时间。然而，旅店不但粗暴地让他们'立刻滚出去'，还叫来警察。"
之后，该报引述曾先生的讲述，警方如何将其父亲拖出酒店，过后又将三人驱离现场扔在一个墓地。
《环球时报》报道说，事情发生后，中国外交部和中国驻瑞典大使馆高度关注，多次就此向瑞方提出严正交涉。
《环球时报》报道刊出后，一度引起一些中国网民的愤慨。但事件很快就发生了逆转。
网民指出，一般酒店都是在下午才能入住，这三人却在凌晨入住，显然是想揩油。当揩油不成，却又提出要睡在大厅。这无疑会遭到对方拒绝，因为酒店大厅是住客来来往往的地方，怎么可能让你在这里睡觉呢？
后来，更多视频被各个民间媒体爆出。视频中，曾先生假摔、一家人坐在地上呼天抢地，大搞“一哭二闹三上吊”的戏码。网民怒吼：“丢脸！让中国人感到脸红！”
网民指出，曾先生作为儿子，既然直到父母身体不好，就应该设法去有房间的旅店入住，而不是胡搅蛮缠要求住在酒店的大厅里。这不仅有碍观瞻，更是不是一个妥适的居住地，直到当天下午。
这段视频发布后，之前刊登偏向性报道的环球时报在社论中也不得不承认：“但从一段视频看，他一家的表现有明显不妥之处。”
不过，网民很快对中国外交部在这件事件的处理上，表达了强烈的不满。
新浪微博一名网民写道：“看了视频，我都觉得尴尬。妈的，中国式碰瓷，中国式撒泼都用上了。更尴尬的是，（中国）外交部为这个无赖背书，我的脸都觉得疼。”
还有一名微博网民呼吁到：“此人回国后应该拉入黑名单”，“动作娴熟，不是第一次当无赖了。”
在凤凰网的微博评论区中，一名网友呼吁：“希望驻外使馆能认真看一下这个视频。热度在国外赶紧下去吧，太丢人了！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost