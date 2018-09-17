中国回应日本潜艇在南海演习

中国外交部发言人耿爽9月17日表示，“我们敦促有关域外国家尊重地区国家通过对话和平解决南海问题的努力，务必慎重行事，不要做损害地区和平稳定的事”。
耿爽星期一在中国外交部例行记者会上回答有关日本潜艇于9月13日首次赴南海举行军事演习的问题时说了这番话。耿爽还表示，目前“南海形势趋稳向好。中国和东盟国家正在致力于推进《南海行为准则》磋商，加强海上务实合作，妥善处理彼此间的分歧”。
日本海上自卫队17日说，海上自卫队的“黑潮”号潜艇和直升机护卫舰“加贺”号等三艘军舰星期四（9月13日）在远离中国在南海兴建岛礁基地的海域实施了设想反潜艇作战的训练等。
这是日本潜艇首次在南海海域举行军事演练。
日本共同社报道说，承担实际任务的潜艇在南海进行训练尚属首次，军方公布潜艇的行动实为罕见，此举意在牵制推进军事基地化的中国。
日本海上自卫队的消息说，“加贺”号直升机护卫舰等计划9月26日至10月30日在南海至印度洋海域进行长期训练。
“黑潮”号潜艇17日在越南重要军港金兰湾停靠。日本海上自卫队说，“黑潮”号潜艇及潜艇上大约80名官兵将对金兰湾进行5天的港口访问。
中国宣称对南海大部分海域拥有主权。其他声索方包括汶莱、马来西亚、菲律宾、越南和台湾。
一段时间以来，中国在南海占据的一些岛礁上修建飞机跑道，部署军事装备，其监测站对过往的外国飞机和舰船发出警告和驱离举动。
美国在南海实施了所谓的航行自由行动。美国希望更多的国家在那一水域挑战中国。上个月一艘英国皇家军舰在靠近中国宣称拥有主权的南海的岛礁行使了“航行自由”的权利。
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