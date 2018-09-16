美国拟定星期一宣布针对2000亿美元中国商品开征关税

美国和国际媒体报道说，美国总统特朗普可能会在星期一（2018年9月17日）宣布对来自中国2000亿美元的商品征收关税，但关税率可能会比原先宣布的要低很多。
华尔街日报星期六援引未透露姓名的消息人士的话说，此前宣布过的这项关税行动最早会在星期一展开，但税率可能只有10%，远远低于此前宣布的25%。
路透社星期六晚间也发表消息，称特朗普政府一位高级官员对路透社说，针对2000亿美元中国商品的关税行动会在星期一启动。
美国贸易代表办公室针对中国2000亿美元商品新征关税的公众咨询在2018年9月6日午夜12点结束，白宫、商务部和海关迄今为止尚未宣布启动新关税措施。在公众意见咨询期间，贸易代表办公室收到了将近6千条评论，其中包括许多来自商界表达的忧虑。
特朗普总统稍早前在推特上说，他没有感到要与北京达成协议的“压力”。他说：“他们有压力要跟我们达成协议。我们的市场在猛涨，他们的在崩溃。我们很快就要收到几十亿美元的关税并在国内制造产品。”
中国方面称有信心和能力处理与美国的贸易争端。
与此同时，美国财政部长姆努钦和中国政府高级官员已经答应为解决贸易争端举行新一轮会谈。此前，双方举行了几轮谈判，但未能取得突破。（美国之音）
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