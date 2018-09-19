中国对美600亿美元商品加征关税 特朗普威胁大规模快速经济报复

美国政府宣布对2000亿美元的中国商品加征关税后，中国立即回击，宣布对600亿美元的美国产品加征关税，税率在5%至10%之间。而特朗普周二威胁称，若中国瞄准美国农民，将采取大规模快速经济报复。





特朗普威胁对中国采取经济报复





据CNBC报道，在中国宣布反制措施之前，特朗普周二早上连发两推向中国施压。他表示，中国正通过攻击美国工人农民来“积极”改变美国选举结果。





推特称：“中国公开表示他们正在积极地试图通过攻击我们的农民，牧场主和产业工人来影响和改变我们的选举结果，因为他们忠于我。中国不明白的是，这些人是伟大的爱国者，完全明白……”





“……多年来，中国一直在利用美国的贸易优势。他们也知道我是那个知道如何阻止它的人。如果我们的农民，牧场主和/或工人成为目标，将会对中国进行大规模的快速经济报复！“





周一，美国对2000亿美元的中国商品关税落锤，暂定的税率是10%，将在年底提升到早前宣布的25%。关税清单作出了一系列修订，新增了互联网技术产品和其他电子产品，印刷电路板和消费品，以及中国海鲜，家具和照明产品，轮胎，化学品，塑料，自行车和婴儿汽车安全座椅。





然而，一些产品获得豁免，其中最大类别是无线和蓝牙设备，中国此类别去年共计对美出口228亿美元，苹果公司的AirPods和苹果表的配件都在豁免之列。





分析人士认为，华盛顿分期提升税率的决定给予美国公司时间来调整自己的操作，公众也有机会在圣诞节等消费旺季到来前适应居民消费价格上涨。





一名熟悉此前中美贸易磋商的美国企业代表表示：“这种方式是给美国公司一个机会，在可能的情况下调整供应链。”





“我怀疑还有一个政治考虑，即在节日季前减轻关税对美国消费者的影响，但我们大多数的公司都表明已经签署合同，大部分产品已经交付给美国，也就是影响这个假期的可能性应该已经很低了。”





总体而言，钢铝关税可能会使美国付出代价。根据啤酒研究所的数据，饮料行业需要为此多支出将近3.48亿美元。可口可乐公司已经宣布了提高价格的计划，理由是原材料和包装成本的增加，尽管很难衡量对消费者的影响。





各方作出回应





商务部长罗斯此前表示，新的关税旨在改变中国的行为，为美国提供公平的竞争环境。他周二CNBC采访时，试图淡化美中贸易战对消费者的影响。他说：“因为它（关税）分散在成千上万的产品上，所以不会有人注意到它。”





但中国美国商会周二警告说，华盛顿低估了北京反击的决心。商会主席蔡瑞德（William Zarit）表示，“我们此前曾警告过的下降螺旋似乎肯定会实现。”





蔡瑞德警告称，“与华盛顿的观点相反，中国能够 - 而且会 - 攻击其痛脚，我们对短期内解决该问题并不乐观。没有人会从这个适得其反的形势中取得胜利。”





美国宣布关税后，欧盟贸易事务负责人马姆斯特洛姆（ Cecilia Malmstrom ）周二在比利时布鲁塞尔告诉记者，“这种升级毫无疑问非常不幸”，尽管对中国的一些政策有异议，但欧盟并不同意特朗普的做法。她指出，“贸易战不好，也不容易取胜。”





来自欧盟、美国的贸易官员将于下周在日本再次举行会谈，以缓解贸易紧张局势。





上周，媒体曝出华盛顿已向北京方面发出邀请，将于本月晚些时候举行新一轮贸易磋商。知情人士表示，预计北京将派遣国务院副总理刘鹤前往华盛顿会见财政部长姆努钦，目前安排在9月27日和9月28日，如果谈判顺利，刘鹤也有可能与特朗普会面。





一名熟悉这些讨论的官员表示，根据中方正在讨论的计划，上一轮领导中国谈判小组的商务部副部长王受文将再次领导一个小组参加下周的会谈。然后，刘鹤将于9月27日和9月28日前往华盛顿。现在，北京正在重新思量这两次赴美行程，如果美国推进其关税公告，北京可能会取消行程。





技术股强劲提振大盘





美国宣布对贸易战加码后，股市前景并不像人们预期的那样糟糕，技术股的强劲增长也提振了大盘。





道琼斯工业平均指数攀升100点，卡特彼勒和苹果跑赢大盘。标准普尔500指数上涨0.4％，由科技和能源股领涨。纳斯达克综合指数上涨0.7％，其中亚马逊，苹果和Alphabet交易走高。





卡特彼勒（Caterpillar）和波音（Boeing）分别上涨1.5％和0.8％，它们被认为是贸易战的风向标。





专家表示，中国的关税可以阻止消费者价格继续走低，关税的不确定性将影响收益结果。

Bleakley 咨询集团的首席投资官彼得·布克瓦说：“至少从目前来看，非但我们没有在与中国谈判上取得进展，反而将他们越推越远，他们这时可能取消美国之行。”





白宫经济顾问库德洛周一早些时候表示，特朗普对与中国的贸易谈判“不满意”。世界上两个最大的经济体已对对方500亿美元的商品征收关税。





中国宣布反制措施





新华社报道，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品，加征10%或5%的关税，自2018年9月24日12时01分起实施。中方强调：“如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应。”





此次宣布的商品税率低于早些指定的20%的水平。特朗普政府宣布对2000亿美元的中国商品加征10%的关税，将在年底增加到25%。





中方再次重申，实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级，是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应，中方希望美方停止贸易摩擦，中美双方通过平等、诚信、务实的对话，相互尊重，共同维护互利共赢的双边经贸关系大局，共同维护自由贸易原则和多边贸易体制，共同促进世界经济的繁荣与发展。





2018年美中贸易战时间线





【侨报综合报道】9月17日，特朗普政府宣布在早先对来自中国的500亿美元产品加征25%关税的基础上，再对中国2000亿美元商品加征关税10%，以惩罚和纠正中国对美国多年来实行的不公平的贸易做法。





北京时间9月18日晚上8点，中国财政部网站发布公告称，“中国决定对美国原产的约600亿美元商品实施加征关税”。





至此，美中贸易战全面升级。以下为美中贸易战的时间线





2018年3月1日：特朗普总统宣布对所有进口钢铝产品征收关税，包括来自中国的金属。





3月22日：特朗普宣布对价值500亿美元的中国商品征收25%关税的计划。中国宣布对美国产品征收关税，报复美国征收钢铝关税，并承诺对美国最新宣布做出反制回应。





4月3日：美国贸易代表宣布对中国征收关税的产品清单，开始强制性的60天公众评论期，供受影响产业提出豁免申请。





4月4日：中国公布对价值约500亿美元的100多种美国商品征收报复性关税。





5月21日：两国在举行谈判后宣布一个防止征收关税的贸易协议概要。





5月29日：白宫宣布将实施对价值500亿美元中国商品征收关税的计划，6月15日公布最后产品清单。这一举动看来放弃两国新近达成的贸易交易。





6月15日：特朗普公布征收新关税的产品最后清单。从7月6日起先对340亿美元的中国进口商品征收25%的关税；余下的价值160亿中国进口商品将在未来某个日期开始征收。中国随后报复，宣布对等的征收关税措施。





6月18日：特朗普威胁对另外价值2000亿美元的中国商品征收10%的关税。





7月6日：对中国价值340亿美元商品征收关税开始生效；中国对等回应。





7月10日：美国公布进一步对中国2000亿商品征收10%关税的产品最初清单。





8月1日：华盛顿威胁对2000亿美元中国商品加倍征收关税，宣布将10%的关税提高到25%的计划。





8月3日：中国表示，如果特朗普将最新的威胁付诸实施，将对另外600亿美国商品加征税率不等的关税。





8月7日：美国宣布对500亿美元中国商品中余下的160亿开征关税计划8月23日生效。





9月7日：特朗普表示，对额外2000亿美元中国商品征收关税很快到来，并威胁对另外2670亿美元的中国商品征收关税。





9月17日：特朗普宣布对中国2000亿美元中国商品征收10%的关税，表示中国一直不愿改变其不公平贸易做法。





9月18日：中国称“不得不”对采取报复措施，对600亿美国进口商品征收关税。





【侨报网综合讯】北京时间9月18日晚间，中国国务院关税税则委员会发布公告决定对美国原产的约600亿美元进口商品实施加征关税。





据国务院关税税则委员会办公室9月18日消息，2018年7月11日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税，8月2日又将加征税率提高至25%。2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，自2018年9月24日起加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。美方一意孤行，导致中美贸易摩擦不断升级。为捍卫自由贸易和多边体制，捍卫自身合法权益，中方不得不对已公布的约600亿美元清单商品实施加征关税措施。





根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品，加征10%或5%的关税，自2018年9月24日12时01分起实施。如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应回应，有关事项另行公布。





中方再次重申，实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级，是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应，中方希望美方停止贸易摩擦，中美双方通过平等、诚信、务实的对话，相互尊重，共同维护互利共赢的双边经贸关系大局，共同维护自由贸易原则和多边贸易体制，共同促进世界经济的繁荣与发展。





另据中国商务部网站消息，9月18日，中国在世贸组织追加起诉美国301调查项下对华2000亿美元输美产品实施的征税措施。





而对于美国决定向2000亿美元中国输美产品加征关税。中国外交部发言人耿爽18日也对此表示，中方一再强调，只有在平等诚信和相互尊重的基础上，举行对话和协商才是解决中美经贸问题的唯一正确途径。目前美方的所作所为没有体现出诚意、善意。





耿爽说，关于中方将采取什么样的反制措施，中方在适当时候自然会公布。目前对假设不做评论。





耿爽表示，一个健康稳定发展的中美关系符合两国的根本利益，也是国际社会的普遍期待。我们愿意和美方朝这个目标共同努力。但遗憾的是，目前美方的单边主义和贸易保护主义做法，中方无法接受。





中国商务部也于18日下午发表声明，“美方不顾国际国内绝大多数意见反对，宣布自9月24日起对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税，进而还要采取其他关税升级措施。对此我们深表遗憾。为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

美方执意加征关税，给双方磋商带来了新的不确定性。希望美方认识到这种行为可能引发的不良后果，并采取令人信服的手段及时加以纠正。

Twitter

sgnypost





