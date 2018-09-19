文在寅访朝首日:与金正恩亲如兄弟 8小时形影不离

18 日首次访问朝鲜平壤的文在寅仅在当天就和朝鲜国务委员会委员长金正恩相处了近 8 个小时。两国领导人当天不仅从机场同车抵达百花园国宾馆，而且从下午 3 点 45 分开始的首脑会谈到当晚 10 点 53 分结束的官方欢迎晚宴，除了几次短暂的 “ 分别 ” 之外，两人几乎形影不离。

由于 18 日下午的会谈时间加时 30 分钟，一共持续了两个小时，此后的安排都有延误。会谈结束后，金正恩率先抵达平壤大剧场等待文在寅夫妇。在等待文在寅时，金正恩还向在场的韩国官员开玩笑说： “ 时间有点延误了，但没关系，咱们可以在一起多待一会。 ”





文在寅夫妇抵达剧场后，金正恩又亲自引领文在寅进入剧场。当两位领导人进入剧场后，全场响起了雷鸣般的掌声。全场观众反复高喊 “ 万岁 ” ，持续鼓掌长达 4 分钟，直到金正恩挥手示意停止鼓掌。

朝鲜方面在以《见到你很高兴》（ 반갑습니다） 开场的演出中，无不体现对文在寅及韩国方面的照顾，大量穿插了《晚来的后悔》、《男人是船，女人是港口》、《晨露》等韩国歌曲。舞台背景大屏幕更是不时出现知名韩剧、 4·27 韩朝首脑会谈及平昌冬奥会韩朝联队的照片。





在观看演出的过程中，金正恩与文在寅不时地亲切交流，犹如亲兄弟。当演出结束后，文在寅与金正恩走上舞台，与艺术工作者一一握手致意。

观看完演出后，金正恩又在剧场附近的木兰馆为文在寅举行温馨的欢迎晚宴。该宴会场地对文在寅来讲是一个特别的地方。韩国前总统、文在寅的好友卢武铉 2007 年访问平壤时也在这个地方参加了欢迎晚宴。因此文在寅还特别强调， “ 我是继金大中、卢武铉两位韩国前总统过后，访问木兰馆的第三位韩国总统。 ”





欢迎晚宴上，金正恩首先致欢迎词再次欢迎文在寅及韩国代表团到访。金正恩指出，今年 4 月，他以站在新的历史起点发射信号弹的心情，跨过板门店分界线，与文在寅开始构筑友谊，签署了历史性的《板门店宣言》。在此后短短几个月时间里接连发生了戏剧性的变化， “ 我们踏着共同构建的崭新的和平轨道、统一轨道，迎着逆风和 “ 外风 ” （指外部压力）不停向前。 ”

金正恩表示，怀揣着这种意志，会与文在寅就围绕继承和发展《板门店宣言》问题进行推心置腹的讨论， “ 正是由于过去一段时间与文在寅构筑的相互信任，我们开启朝鲜半岛未来的脚部将加快。最后为了文在寅总统和金正淑女士的健康，为了在座的韩国贵宾以及我们所有人的健康，我提议干杯。 ”





文在寅表示， “ 我曾和金正恩委员长和李雪主女士约定，要在秋天再次见面。根据这个约定，我这次访问平壤。对热情款待我们的金正恩委员长再次表示感谢。 ”

18 日抵达平壤后，文在寅对平壤取得的发展深感惊讶。文在寅在晚宴上说： “ 大同江边高楼林立，平壤市民意气风发，这一点给我留下了深刻印象。我感受到了金正恩委员长通过发展科学和经济，努力改善民众生活品质的领导力和成就。我和金委员长已经见了三次面。我们曾像热恋中的恋人般携手往返了军事分界线。我们的 ‘ 桥上对话 ’ 感动了全世界人民。 ”





文在寅最后表示， “ 我们民族的大节日 - 中秋节即将来临。希望我和金正恩委员长的相会成为韩朝人民最好的中秋节礼物。最后为了金正恩委员长夫妇的健康，为了韩朝 8000 万同胞永远在一起，请大家干杯。 ”

朝鲜方面当晚准备了蒸活鸡、生拌海鲜、鱼翅、炖鳕鱼和松茸等菜品。晚宴结束后，文在寅夫妇返回此次下榻的酒店 - 百花园国宾馆。

北京时间 18 日 8 点 49 分，文在寅乘专机抵达平壤顺安国际机场，开启为期 3 天的访朝之旅。当天下午，文在寅与金正恩在平壤劳动党总部举行首轮会谈。会谈持续两个小时，过程不对媒体开放。韩国国家情报院长徐熏、韩国国家安保室长郑义溶陪同文在寅参加会议。这是两位领导人于 4 月 27 日和 5 月 26 日在板门店会面后，第三次举行会晤，也是第一次在平壤会晤。

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日上午，文在寅和金正恩将继续举行会谈。如果进展顺利，两国会在中午时分发表共同声明。根据韩国青瓦台总统秘书室室长任钟晳日前的介绍，韩朝领导人将在会谈中共商改善韩朝关系、无核化和撤军防战这三大议题。相信

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日上午的会谈中，双方将会就这三大重要议题深入讨论。

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