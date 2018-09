美国威胁：若敢调查美国人的战争罪就制裁你们

昨天( 10 日),美国总统特朗普的国家安全顾问博尔顿( John Bolton )将发表就职后的首次重要演讲,不料路透社先行拿到了他的演讲稿 ……

草稿显示,美国将对海牙国际刑事法院( ICC )采取强硬姿态,威胁称如果继续调查 “ 美国人在阿富汗犯下的战争罪行 ” ,美国将对相关法官和检察官实施制裁,包括禁止入境、冻结资产等。美国则将永远 “ 与以色列站在一起 ” ,计划关闭位于华盛顿的 “ 巴勒斯坦解放组织 ” 。

此外,报道称,美国可能会通过谈判达成约束力更强的双边协议,禁止各国向海牙法庭转交美国人。

“ICC 调查美国人,我们就制裁法官 ”

据路透社 9 月 10 日报道,当天,博尔顿将在保守派组织 ——“ 联邦主义者协会( Federalist Society ) ” 的午间演讲上作出这一表态。

外媒指出,这将是他加入特朗普白宫团队后的首次重要讲话。

博尔顿的讲稿写道,如果 ICC 继续对美国军人和情报人员在阿富汗战争期间犯下的 “ 战争罪行 ” 展开调查,特朗普政府将进行 “ 反击 ” 。





据报道,如果继续进行这样的调查,特朗普政府将考虑禁止相关法官和检察官入境美国,就其在美国金融体系中的任何资金实施制裁,并在美国法院起诉他们。

博尔顿的草稿显示, “ 我们不会与 ICC 合作,不会向 ICC 提供任何援助,我们也不会加入 ICC 。我们会让 ICC 自行消亡( let the ICC die on its own )。毕竟,在我们看来, ICC 已经 ‘ 死 ’ 了。 ”

此外,美国可能会通过谈判达成约束力更强的双边协议,禁止各国向海牙法庭转交美国人。

“ 永远与我们的朋友和盟友以色列站在一起 ”

路透社披露的演讲稿显示,博尔顿还将说这么一句话: “ 美国将采取一切必要手段,保护我们的公民和盟友免受这个非法法庭的不公正起诉。 ”





他还将表示,美国国务院将宣布关闭位于华盛顿的 “ 巴勒斯坦解放组织 ” ( Palestine Liberation Organization , PLO )办公室,以防巴勒斯坦推进 ICC 对以色列的调查。

演讲草稿写着: “ 美国将永远与我们的朋友和盟友 —— 以色列站在一起。 ”

巴勒斯坦方面则表示,他们并未就此被吓住,并将关闭 PLO 的计划称为特朗普政府的最新施压策略。此前,美国已经削减了给予救助巴勒斯坦难民的联合国机构,以及东耶路撒冷医院的经费。

据报道,特朗普上周下令,将原本指定救助东耶路撒冷民众的 2500 万美元用于其他地方。

受影响的 6 家医院周一向媒体表示, “ 这一决定将给医院造成严重的现金流问题,必然会给生死攸关的紧急治疗带来延误。简而言之,这将使 500 万巴勒斯坦人的健康处于危险之中。 ”

巴勒斯坦在一份声明中强调, “ 我们要重申,巴勒斯坦人民的权利是非卖品,我们不会屈服于美国的威胁和恐吓。因此,我们将继续呼吁 ICC 立即对以色列的罪行展开调查。 ”

报道称,以色列尚未就此作出回应,其政府办公室在犹太新年期间处于关闭状态。

寻求限制 ICC 的权力

路透社指出, ICC 的宗旨是将犯有战争罪、反人类罪和种族灭绝罪的作恶者绳之以法。

但在 2002 年,美国没有批准关于设立 ICC 的《罗马条约》,时任美国总统乔治· W ⋅ 布什反对该法庭的设立。

特朗普的前任,美国前总统奥巴马则采取了一些措施与该组织合作。





博尔顿演讲稿显示, “ 我们将考虑在联合国安理会采取措施,限制 ICC 的广泛权力,以保证 ICC 不得对美国人及我们未签署《罗马条约》的盟友行使司法权。 ”

据界面新闻此前报道,去年 11 月 3 日, ICC 首席检察官本苏达( Fatou Bensouda )曾发表声明,宣布正寻求就各方可能在阿富汗犯下的战争罪展开正式调查。

国际刑事法院官网截图

本苏达称,调查范围将集中在 2003 年 5 月 1 日之后,阿富汗领土内发生的战争罪行和反人类罪行;以及 2002 年 7 月 1 日之后,发生在其他刑事法院缔约国领土内、与阿富汗问题相关的战争罪行。

2016 年, ICC 曾在报告中指出,美军或在阿富汗的秘密监狱实施了虐囚,秘密监狱由美国中央情报局( CIA )运行。

此外,阿富汗是国际刑事法院的缔约国之一,虽然美国并未加入刑事法院,但依照国际法规定,其他国家士兵在缔约国领土内犯下的罪行也属于国际刑事法院的管辖范围。

