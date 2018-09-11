特朗普要苹果回美国造 苹果供应商股价应声普跌

周一苹果供应商股票应声普跌。美国总统特朗普此前曾在 Twitter 上发表推文称，如果苹果公司想要避免因美国对中国进口产品加征关税而受到影响，就应该在美国生产产品。 据悉，苹果上周五向美国贸易官员表示，美国政府提出的加征关税提议，将影响包括苹果手表在内的一系列 “ 广泛 ” 苹果产品的价格。随后特朗普便发表了上述言论。但苹果并未特别没有提及 iPhone 。

周一当日，苹果供应商股价均出现大幅下跌。其中总部位于中国深圳的立讯精密、信维通信以及总部位于中国苏州的东山精密公司股价均下跌 10% 。而蓝思科技、环旭电子以及安洁科技公司股价下跌 6% 至 8% 。

总部位于中国台湾的镜头制造商大立光电下跌近 8% ，富士康下跌 3.4% ，和硕下跌近 4% 。

日月光半导体也下跌 2.9% 。据悉，苹果公司是其最大的客户之一。





国泰期货咨询公司 (Cathay Futures consulting) 驻台北分析师简宝义 (Chien Bor-yi) 表示，如果美国继续提高对中国进口产品的关税，位于台湾的苹果零部件供应链将受到重大打击。

“ 人们担心股市。这不是卖方市场，但也不是买方市场。没有人知道这口井到底有多深。

在美国政府针对中国进口商品提出的 2,000 亿美元关税清单中，科技行业是最大的潜在输家之一，因为这些关税将使进口电脑部件变得更加昂贵。

香港上市的苹果声学元件供应商瑞声科技股价下跌超过 5% 。该公司为 iPhone 、 iPad 和 Apple Watch 等苹果产品提供声学元件和触觉技术产品。

而在日本，触控面板厂商 Nissha 下跌 0.4% ，日本显示器 (Japan Display) 下跌 0.7% ，夏普下跌近 1% 。

“

今天市场有点恐慌。展望未来，关注的焦点将是苹果发布最新机型后的市场反应。

”

日盛证券

(JihSun Securities)

分析师钟凯文

(Kevin Chung)

表示。

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