美国务卿指责俄破坏对朝制裁 美加强监控对朝货物走私

外媒称，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥指责俄罗斯破坏对朝鲜的国际制裁。同时，美国正联手盟友扩展对朝货物走私的监视范围。





据路透社 14 日报道，蓬佩奥当天指责俄罗斯积极地采取行动破坏对朝鲜的国际制裁，并表示这些制裁措施的执行对于说服平壤放弃核计划是必不可少的。





蓬佩奥在国务院记者会上说： “ 俄罗斯积极地企图破坏联合国安理会决议，以及评估制裁措施遵守情况的联合国委员会 …… 的工作。 ”





报道称，在蓬佩奥发表上述言论前，美国常驻联合国代表妮基 · 黑利 13 日指责莫斯科试图通过迫使修改一份有关违反制裁行为的独立报告来掩盖俄罗斯对联合国制裁的破坏。





蓬佩奥称，他希望联合国制裁委员会能够 “ 公布原始文件，它将展示与制裁以及违反制裁行为有关的明确活动 ” 。





他说： “ 美国将一如既往地致力于继续执行安理会的这些决议。特朗普总统一直在努力让金正恩委员长相信朝鲜半岛全面、最终的无核化是十分必要的，而我们认为这些决议对总统的努力而言至关重要。 ”





蓬佩奥还说，美国将与朝鲜就 “ 如何有效地兑现 ” 特朗普与金正恩在 6 月 12 日的峰会上作出的全部承诺展开 “ 多次对话 ” 。





另据美联社 14 日报道，美国已经要求 17 日召开联合国安理会紧急会议，以应对其所谓的某些国家 “ 破坏和阻挠 ” 对朝鲜制裁的企图。





报道称，美国驻联合国代表团 14 日表示，此次会议将 “ 讨论联合国对朝制裁措施的执行情况 ” 。美国代表团没有点任何国家的名，但该国常驻联合国代表黑利 13 日曾指责俄罗斯向一个独立的联合国专家小组施压以修改一份有关对朝制裁的报告，该报告中含有 “ 与俄罗斯有牵连 ” 的所谓违规行为的内容。





黑利称，该专家小组应该发布原始报告，该原始报告曾援引 “ 非法的船对船石油产品转运活动大量增加 ” 来证明朝鲜对联合国制裁措施的违反。报告称某些产品据称是从俄罗斯船只上卸下的，而这些船只也在报告中被指认。





此外据美国《华尔街日报》网站 14 日报道，美国军方官员说，美国正在组建一个多国联盟，以便大大扩展对违反联合国制裁规定向朝鲜走私燃料的船只的监视范围。





报道称，这一联盟意味着在特朗普政府发起 “ 极限施压 ” 制裁行动后，国际社会正致力于对船只进行监视。 “ 极限施压 ” 行动旨在以高压手段迫使朝鲜放弃核导计划。美国官员说，到目前为止，监视活动一直只是各种各样的情报共享。





报道称，来自盟国的 50 多名人员将登上驻扎在日本横须贺的美国 “ 蓝岭 ” 号两栖指挥舰。为执行这次行动，该舰上已经专门划设出名为 “ 执行协调中心 ” 的特别区域。





该联盟将包括英国、澳大利亚、新西兰、加拿大 —— 美国在 “ 五只眼睛 ” 情报联盟中的合作伙伴 —— 以及日本和韩国。官员们说，法国也将派遣少量人员参加。





联盟成员国还将贡献军舰和军用侦察机，以便更好地发现非法货运。





被证实向朝鲜走私货物的船只将被联合国安理会列入黑名单，从而禁止它们使用联合国任何一个成员国的港口。

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