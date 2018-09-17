亚马逊调查员工受贿并泄露数据行为 中国区高管被洗牌

据购买过数据的卖家称，亚马逊的员工借助中介向第三方商家出售内部数据和其他机密信息，以此为那些购买数据的商家建立优势。

据一些知情人士说，这种做法违反了公司的政策，在中国尤其明显，因为那里的卖家数量正在飙升。同时，在中国的亚马逊员工的薪水相对较低，这可能会鼓励他们冒险。

知情人士称，深圳亚马逊员工可以提供内部销售数据和评论者的电子邮件地址，以及删除负面评论和恢复被禁止的亚马逊账户的服务，价格从 80 美元到 2000 美元不等。

据知情人士透露，亚马逊正在调查一些员工涉嫌接受这些贿赂的案件，其中还包括美国的一些员工。 据知情人士透露，亚马逊负责监管国际市场的副总裁埃里克 · 布鲁萨德（ Eric Broussard ）已经开始接受调查。 一位知情人士表示，自那以后，亚马逊一直在重组中国的关键高管，以试图根除贿赂行为。

亚马逊的前高管和其他知情人士表示，在内部，亚马逊一直在努力阻止卖家钻空子，但有时这可能是一种 “ 打鼹鼠 ” 的局面，因为骗子们变得更有创意了。

亚马逊发言人表示，该公司制定了严格的政策和商业行为准则以及道德规范，并且已经安装了限制和审查员工访问的系统。

该公司证实正在调查索贿，发言人在一份声明中补充说： “ 我们让员工遵守高道德标准，任何违反我们准则的人都会受到纪律处分，包括解雇和潜在的法律和刑事处罚。 ”

这也适用于卖家。她说： “ 我们对滥用我们的系统是零容忍的，如果我们发现有不良行为的人参与了这种行为，我们将迅速采取行动对付他们。 ”

内部腐败是亚马逊在维护其平台完整性方面面临的最新挑战。此前，该公司在虚假产品评论和假冒伪劣商品问题上曝光了大量问题。

在过去的几年中，亚马逊一直在积极地招募第三方商家入驻其网站，这既扩大了网站提供的产品种类，也降低了价格。据 FactSet 的估计，目前有 200 多万商家在亚马逊上销售了 5500 万件商品，占该网站销售的一半以上，去年的商品总交易额估计达到 2000 亿美元。





卖家必须积极竞争，才能让他们的产品出现在搜索结果的第一页上，这样更容易被注意到，而顾客通常也更容易购买第一页的商品。

亚马逊的自动化系统根据几个因素对产品进行排名，包括认证审查的质量、客户点击产品的次数以及销售数量。一些卖家试图通过使用一些技巧来钻空子，比如付钱让某人反复点击某个列表，或者创建虚假的正面评论。

一些卖家寻求比竞争对手更有优势的新方式之一是贿赂亚马逊员工。





一位为第三方卖家和亚马逊员工进行非法交易的中介表示，中国一些中层亚马逊员工有权删除负面评论，并可以访问那些购买和撰写特定商品评论的用户的电子邮件地址。

据知情人士透露，亚马逊员工删除差评的现行费率约为每条差评 300 美元。知情人士说，经纪人通常要求每次最低 5 条差评，这意味着卖家通常必须支付至少 1500 美元的服务费。

省钱的办法是，卖家可以付钱给亚马逊的员工，让他们下载写评论的客户的电子邮件地址。这让卖家有机会接触到那些撰写差评的客户，提供免费或打折的产品以说服他们调整或删除这些评论。亚马逊禁止这种做法。

据知情人士透露，中介还提供机密的销售信息，比如客户通常用来搜索亚马逊网站上的商品、销售量和其他有关买家习惯的统计数据。有了这些信息，亚马逊的卖家就可以制作产品描述和广告，从而提高他们在搜索结果中的排名。

一位亚马逊卖家表示，该网站上的竞争已经变得非常激烈，以至于他忍不住使用非法手段来获得优势。

“

如果我不这样做，我的店就会倒闭。

”

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