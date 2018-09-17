马云：AI应翻译为机器智能 人类把自己看太大

9 月 17 日，阿里巴巴董事局主席马云在 2018 世界人工智能大会高峰论坛演讲。

9 月 17 日， 2018 世界人工智能大会在上海开幕，大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、上海市人民政府共同举办，大会主题为 “ 人工智能赋能新时代 ” 。

当天上午，阿里巴巴（ NYSE ： BABA ）集团董事局主席马云在高峰论坛发表演讲。马云说，人工智能是技术，是我们认识外部世界、认识未来世界、认识人类自身重新定义自己的思维方式。

马云说，人工智能从一种技术的概念，确定成为一场势必影响人类未来生活的技术革命。我们有期待、有担心、有希望、也有困惑。 AI （人工智能）是技术，但又不是一项具体技术，它是认识外部世界、认识未来世界、认识人类自身的一种思维方式。

马云说， AI 应该翻译为机器智能，翻译为人工智能，人类有些把自己看的太大了。汽车比人类跑得快，但汽车不是模仿人。让机器纯粹模仿人类，意义不是太大。智能是改变世界的工具，智慧是改变智能的思想。不需要担心机器智能会超越人类智慧，还是要担心人类智慧本身会自身停止生长。未来 30 年，智能技术会渗透，我们所有的生活都会被数据、计算改变。





马云说，未来的制造业将是制造业和服务业的结合。不是今天的制造业不行，而是落后的制造业不行；不是今天的年轻人不努力，而是我们不够努力。

马云说，上海是一个超级大都市，未来一切的交通、城市治理、安全都需要有新的思想和技术来引领，上海会成为真正一流的城市。比如新金融是

TechFin

，让每个有需要的人得到金融服务，金融风控不是给银行穿防弹衣，不是去抓坏人，而是去发现、预知坏事，这是风险思想的根本改变。

IT

是让

20%

的人受益，而

DT

（数字技术）是让

80%

的人受益。马云认为，绝大多数

P2P

是披着互联网金融外衣的伪创新。

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