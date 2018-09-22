各国教师待遇：美国年薪6万美金 俄罗斯挣不到钱

美国 教师职业不受追捧 年薪约 6 万美金

2017 年，美国就业网站发布调查报告，综合考虑身体健康、工作环境、薪资收入、压力和发展前景等方面因素，在众多职业中，中小学教师排名为 126 位，位处中游。该网站透露，小学教师年薪约 6 万美金，中学教师年薪约 6.5 万美金，与记者、保险代理、房地产经理、档案管理员等职业薪资相近，但远低于医生、科学家、律师等职业。

调查报告指出，教师职业在美国并不受追捧，究其原因是获得教师证书比较繁琐。在美国，中小学教师候选人必须取得教师证书后才能上岗。首先，候选人必须从教育局认证过的大学获得学士及以上学位；其二，候选人还要通过语言、数学、科学等课程的考试，在专业教师评估中取得合格成绩；其三，候选人也要通过专业学术科目的考试。同时，候选人的品德行为也在考核范围之内。当候选人取得有效期是 5 年的教师执照，才可以上岗。到期后，教师需要提交 180 个专业发展分来申请更新，如发表论文、参加学术会议、出版专业书籍、选修更高级别的课程等。

俄罗斯 “ 当老师挣不到钱 ”

2018 年 6 月，俄罗斯媒体对千余名教师进行了调查，调查结果表明，工资待遇低已经成为俄罗斯中小学教师的最大问题： “ 近 20% 的俄罗斯中小学教师因工资低、教学任务重等原因，计划半年内离职。 ” 数据显示，偏远地区教师月平均工资为 1.8 万卢布，莫斯科、圣彼得堡等城市的教师月平均工资为 4.7 万卢布。一位不愿透露姓名的老师告诉媒体： “ 俄罗斯官方说教师月平均工资为 5 万卢布，但就我所知，没有人能拿到这个数。 ”

除了每周讲授约 25-32 节课，中小学教师还要担任学校的图书管理员或心理辅导员等，尽管工作量大，但微薄的收入只能维持教师的基本开销，他们没有多余的钱去购买书籍或度假。 “ 当老师挣不到钱。 ” 这位不愿透露姓名的老师抱怨： “ 老师的工资和莫斯科最低工资相当，我工作日讲课，周末还得当翻译，否则根本养活不起自己。 ”

对此，俄罗斯媒体在调查报告的末尾写道： “ 俄罗斯政府实施的重要战略之一是提高学校的教学质量和教师水平，虽然普京总统曾在 2012 年说过，要求将教师工资提高到各地区平均工资水平以上，但到了 2018 年，俄罗斯各地区基本都未达标。 ”

韩国 教师是公务员 学生和家长的评价关乎教师收入

在韩国，中小学教师是国家的教育公务员，按其教育对象不同，教师被分为幼儿教师、初中小学教师和高中教师三类。教师需要考取不同的等级，等级决定了他们的收入。例如，高中教师可分为二级、一级、教导主任和校长，师范学校的优秀毕业生入职后可获得二级资格证，工作满三年后，考核合格便可获得一级资格证，取得一级资格证的教师可申请加薪。目前，韩国高中教师的月平均工资为 230 万韩元，教导主任级别的教师月平均工资为 320 万韩元。

由于韩国中小学生一向重视学生和家长对教师的评价，因此，教师能力评测与一级资格证的取得也有联系。在过去的评价中，学生的满意度是重要指标，但教育专家质疑学生能否理解选项并进行评分。如今，小学生评分仅作为参考，不参与评比；中学生满意度的过高和过低评价也被去除，只考虑 90% 的评分。而家长的意见则更难取得。韩国教师评价委员会代表称： “ 虽然家长非常关注子女的学习，但每年要参加教师评价引起了家长们的反感，导致参与度不高。 ”

日本 教师有三高：社会地位高 工资待遇高 师资水平高

日本社会认为，中小学教师职业是 “ 圣职 ” ，因为教师为社会培养人才，做出了贡献，所以，教师在日本社会的地位很高。平日里，教师出门时把教师牌佩戴在胸前，车上乘客看到后，会站起来让座，甚至连老年人也为教师让座。便利店和超市也有专门针对教师设置的打折商品，教师持证来购买可以享受优惠。

日本中小学教师的工资主要依据职务、学历、教师证书资格等级、教学年限等来确定，按照日本惯用的《教师公务员特例法》，教师工资结构由基本工资、工资调整额、特别调整额、初任工资调整额和津贴补助组成。其中，日本教师享受的津贴补助多种多样，如抚养津贴、边远地区津贴、函授教育津贴、住房津贴、期末津贴、加班津贴、交通津贴、寒冷地区津贴等等，除此之外，教师每年可获得两次额外奖金，奖金数等于五个月工资的总和。

由于日本教师社会地位高、工资待遇高，从而促成了师资的高水平，教师这个职业也被日本民众称为 “ 三高职业 ” 。

教师曾 “ 倒戈 ” 进企业

政府出台 “ 人才确保法 ”

二战后，日本中小学教师的起点工资虽然与进入企业的同等学力者相同，但由于企业发展快、加薪快，二者便迅速地拉开了差距，于是，中小学教师队伍中的优秀人才纷纷转行去了企业，各校闹起了 “ 教师荒 ” 。

为了挽救优秀教师流失的状况， 1974 年 2 月，日本国会通过了 “ 关于维持和提高学校教育水平，确保义务教育的各级各类学校教职员中的人才特别措施法 ” ，简称 “ 人才确保法 ” 。该法案明确规定，给予义务教育各级各类学校教职员的工资高于一般公务员水平的优厚待遇，并强调从公布之日起，按计划逐步实施改善和提高工资待遇的措施。这项措施从经济上保证和提高了教师生活水平，逐渐扭转了教师工资偏低的现象，并超过了企业职员的增薪标准。如今，日本中小学教师初任工资已超过一般公务员工资的 16% 。

德国

教师属于中高收入阶层 无失业之忧

德国中小学教师的年平均工资为 4.5 万欧元，是人均国民收入的两倍多，与德国许多著名跨国公司职工的人均年税前收入相近，甚至与其他一些行业相比，中小学教师是德国典型的中高收入阶层，在全球的教师工资排行榜中，仅次于瑞士，位列第二。

相比较于普通教师，享有 “ 资深教师 ” 头衔的教师收入很高，月收入约为 7300 欧元，年收入超过 10 万欧元。但该头衔并不容易获得，要依据学历、工龄、年龄等因素。通常，在一所拥有百名教师的中学来说，每个学科的 “ 资深教师 ” 最多有一两个。同时，德国的中小学教师属于国家公务人员，受不解雇的保护，不用担心失业。

巴西 教师职业等级与待遇挂钩

2014 年，巴西通过了国家教育计划，规定了职业等级评测，教育部发言人称： “ 职业等级与教师个人加薪、工作条件改善有直接关联，其设立有助于提升公共教育系统质量。 ” 如今，巴西中小学教师的任免、培训和晋升都需要进行职业等级评测，包括学生反馈、执教风格、论文状况、教学成绩、所获学历、工作经验、兴趣专长等环节。

巴西国家教育计划的另一项重要内容是要求学校必须为教师提供再培训计划，让教师不断提升专业素质和教学水平，而再培训证书可以为教师的职业等级评测加分。那么，教师如何参加再培训计划呢？发言人称，教师可以自主申请不同的培训项目，如公立大学为中小学教师专门提供的高等级别远程课程，或者是社会机构为教师开设的职业技能提升课程。

2017 年，在某校的学生打分与评语环节，获得最高分的是教授葡语课的一名教师，学生们说很喜欢上她的课，她总能把复杂的语法讲得很简单；在教授课程之余，她还利用休息时间参加了高等级别远程课程，获得了再培训证书。于是，在职业等级评测中，她获得了全校最高分，迎来了升职加薪的机会。该校校长以她为榜样，鼓励其他教师： “ 希望大家多去接受培训，你们给予的教育内容越广，职业等级就越高，学校的教师队伍素质也越好，国家的教育发展才会有可持续性。 ”

加拿大 幼小教师工龄满十年后不再提高工资

加拿大统计管理部在每年年末都会对国民收入进行统计，在公开的数据中，民众可以看见各行各业的平均收入。如在 2017 年，国民收入的中间值为 4.23 万加元，而中小学教师平均收入为 7.2 万加元，排进了加拿大居民收入排名的前 13% ，可见教师的整体收入处于较高水平。

在加拿大，从幼儿园到 12 年级的教师待遇一致：工作前 10 年，工资按照教龄逐年提升，满 10 年后，工资不再提高，直至退休，没有津贴或奖金。但是，由于学历不同，教师的工资起步数也有差别，如硕士学历的教师工资要高于本科学历的教师，而学校的财务人员、清洁工属于行政辅助人员，工资低于教师。

同时，教师也要接受评估，评估分为合格和不合格两个等级。教师的评估由校长直接负责，每 5 年评估一次，评估项目包括九大方面：教师是否了解每一位学生的个性、生活习惯、文化背景；教师的教学计划是否科学合理；教师是否落实寓教于乐的教学计划；教师是否有科学的指导技巧，激发学生的学习兴趣；教师的教学能力是否达标；教师是否能管理学生的纪律和行为；教师是否尊重爱护学生；教师是否和家长进行合作；教师是否能从多方面帮助学生。校长还会旁听该教师课程 5 次，并在课前或课后与学生交流，交流后填写评估报告，报告一式三份，教师、校长、州教育部各留一份，如果存在问题，该教师会被要求限期整改或停职，情况严重者则被吊销教师资格。

印度 “ 国家最佳教师 ” 颁奖很热门

印度中小学教育采取了西方教育的模式，然而，学生多，教师少，在尊师重教的传统影响下，老师极具威严。例如，学生放学离开教室前，要用手触摸老师的鞋尖，以表示对长者和有德行之人的尊敬；学生在课堂上要保持安静，一旦犯错，教师有体罚学生的权利。

由于社会各界普遍尊重教师职业，每年 9 月 5 日的印度教师节， “ 国家最佳教师 ” 颁奖成为热门。奖项获得者会从全国百名教师候选人中产生，而候选人则从全印度 80% 的中小学的百万名教师中选出，因此，获得 “ 国家最佳教师 ” 成为印度教师的职业目标，也是印度教师节的最高荣誉。奖项获得者会获得 5 万卢比的奖金，相当于教师一个月的工资 —— 在印度，人均平均工资为 2.5 万卢比，教师工资从 3 万到 5 万卢比不等，处于社会中等偏上的水准。

荣誉与奖励是为了鼓励教师成长，学校也非常看重教师的个人奋斗。目前，印度中小学教师本科及以上学历者不到教师总数的一半，而拥有本科及以上学历的教师的薪资起步数是高中学历教师工资的一倍；资历决定了教师的升职与评选，执教 3 年后，助理教师才有资格成为正式教师，在同一所公立学校工作 10 年以上，教师会获得学校发放的特殊津贴。印度许多中小学校长纷纷表示： “ 欢迎大学毕业生走入学校当老师，我们有不错的福利和待遇，希望每个人都能在自己的岗位上踏实勤奋，成为教育领域的佼佼者。 ”

新西兰 最稀缺的职业是老师 各校开启 “ 抢人模式 ”

新西兰什么职业最稀缺？教师。从 2015 年开始，新西兰的教师数量一减再减，很多学校奇缺老师。以奥克兰为例， 85% 的中小学有 3 个以上教师位置的空缺， 65% 的学校有 6 个以上教师位置的空缺。巴尔默拉尔学校负责人表示： “ 奥克兰南部地区有经验的教师非常少，人口老龄化是一个原因，很多优秀的教师因为年纪大离开了岗位，另一个原因是奥克兰的房价太高。 ”

为了招到老师，奥克兰许多学校纷纷在距离学校较近的社区购置房产，他们招聘教师的广告是这样的： “ 我们这里薪资高，福利好，帮你解决住房问题，来我们学校任教吧！有趣的同事和可爱的孩子在等着你！ ” 而求职者则发现，来奥克兰应聘教师非常容易被录取。 2017 年，从奥克兰大学毕业的邦妮于早晨 6 点半投了简历， 7 点半收到了学校面试邀请，面试时间定在当天中午 12 点半，但由于她不在奥克兰市区居住，学校通过网络视频对她进行了面试，并迅速录取了她。邦妮告诉新西兰教师联合协会： “ 没想到奥克兰这么缺老师，我的一位同学被但尼丁一所小学录取，同时她还收到了来自皇后镇、基督城等学校的任职邀请。 ”

新西兰教师联合协会负责人称： “ 新西兰面临教师荒，许多中小学的教师数量不到 10 个，各所学校不得不开启 ‘ 抢人模式 ’ 。同时，教育部会对各校进行教师经费补助，除了学校发放的工资和奖金，政府还提供额外津贴，希望更多优质教育的年轻人加入到教师行列中。 ”

英国

中小学老师薪水低到租不起房

从 2014 年开始，英国中小学开始遭遇 “ 教师荒 ” ：三分之二的学校招不到数学和英语老师；新教师入职一年后便跳槽，离开教师岗位的人数创下纪录；三分之一的学校校长认为新教师学科专业知识匮乏 …… 对此，英国广播公司在报道中指出： “ 由于英国合格的数学教师严重短缺，有的学校被迫委派并不具备相关资质的教师，甚至是体育教师来教数学。 ”





英国全国校长协会的跟踪调查印证了 “ 教师荒 ” 的加剧： “ 新教师往往因为繁重的工作、过多的管理和可怜的薪水，而选择另谋出路。 ” 协会负责人表示， 2017 年英国人均年收入为 3.3 万英镑，而英国中小学教师的工资普遍低于人均年收入，以伦敦为例，新入职的教师年收入最多为 2.1 万英镑，但一瓶可乐就要 1 英镑，一顿便餐要 13-18 英镑，受访教师们一致认为： “ 我们的生活根本不可能过得富裕。 ” 这些教师为了省钱，有的人和其他 8 个人一起合租房子，两三个人共用一个房间，还有的人因为无法负担学校附近的房租，每天在上班路上要花费至少 3 个半小时。

一位曾在英国约克郡从事 30 余年教育工作的老师总结道： “ 教师的短缺是因为工作量大，而且还有许多新的指导方针需要遵守，很少有老师能坚持 10 年以上，因为各种压力确实很大。 ” 英国《卫报》评论员莫尔逊教授指出： “ 教师的招聘模式需要改进，再这样下去，英国教育体系会迎来黑暗时代，现在的师资太糟糕。 ”

尽管英国政府曾承诺要给教师提高工资，但并没有落实，导致英国优秀教师为了更好的福利纷纷远赴海外教书，而英国各所中小学也不得不把目光转向海外，从加拿大、澳大利亚、新西兰等国雇用受过培训的老师。

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