美国广告惹怒印度人:强行将印度教神明与选举挂靠

由于强行将印度教中的神明与美国中期选举挂靠，这导致很多印度教教徒十分不满，美国印度教协会（ HAF ）称这个广告 “ 存在问题 ” 。

美国目前已经进入了中期选举的时间，包括众议院的 435 个全部席位以及在参议院三分之一的席位，除此之外还有 36 位州长、大多数州议会官员和县级官员都要参加中期选举。因此每到中期选举的时候，美国民主党和共和党都会进行特别广泛的政治宣传，为了宣传自己和打压对手，两党都会使用自己的卡通代表 “ 大象（共和党）和毛驴（民主党） ” 进行宣传。不过得克萨斯州共和党的 “ 印象派 ” 广告却出了一些偏差，导致了大规模的抗议，德州共和党不得不向民众道歉。





据了解，这个 “ 印象派 ” 广告是德州本德堡县共和党总部为了庆祝印度教中象神（英文名： Ganesha 印度教中智慧之神）的印度教生日而发行的。画面上象神的卡通形象十分惹人喜爱，不过共和党为了吸引印度裔投票，在象神的下面写到： “ 你会崇拜驴子还是大象？选择权归你自己。 ” 由于强行将印度教中的神明与美国中期选举挂靠，这导致很多印度教教徒十分不满，美国印度教协会（ HAF ）称这个广告 “ 存在问题 ” 。





HAF 董事会成员 Rishi Bhutada 在一份官方声明中表示： “ 虽然我们感谢本德堡县共和党总部试图在一个重要的印度教节日上与印度教徒接触，但他们将印度教徒对象神阁下的崇拜与选择一个基于其动物象征的政党相提并论，这是有问题和令人反感的。 ” 许多其他印度教徒还在 Twitter 上分享了这则广告，并要求该党撤回该广告。





为了回应这种愤怒，该党表示该广告 “ 并不意味着贬低印度教的习俗或传统 ” 。本德堡共和党主席 Jacey Jetton 告诉当地记者： “ 我们向任何被广告冒犯的人表示最诚挚的道歉。显然，这不是我们最初的意图。 ” 在该党宣布道歉后不久， HAF 称他们接受了共和党的道歉。





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