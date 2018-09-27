美欧日欲针对中国修改 WTO规则

日本、美国和欧盟贸易负责人 25 日同意将共同发起一项旨在改革世界贸易组织（ WTO ）的提案，作为防止中国工业补贴扭曲全球市场努力的一部分。





根据日本、美国和欧盟贸易负责人在纽约会晤后发表的联合声明，拟定改革内容涉及国内工业补贴通报制度以及加强世贸组织一般性委员会的活动。日本经济产业省一名官员说，这标志着三方首次同意共同发起一项世贸组织改革提案。





这名官员说，三方计划最早于下月向世贸组织递交提案。日本经济产业大臣世耕弘成、美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽和欧盟主管贸易的委员塞西莉亚 · 马尔姆斯特伦出席了在纽约举行的三方会晤。





声明称： “ 三方均认为有必要改革世贸组织，考虑到其监督功能，同意共同发起一份透明度和通报制度提案并将此作为第一步，以供将于 11 月在日内瓦举行的世贸组织货物贸易理事会会议考虑。 ”





此次三方会晤在联合国大会间隙举行。包括中国在内的一些世贸组织成员未能遵守通报制度。这项制度要求其成员在为国内工业提供补贴时向世贸组织通报。





声明称： “ 三方合作者将继续探索如何提高不遵守透明度和通报制度的代价，以及如何加强获取有关补贴信息的能力。 ”





一博耕弘成在三方会晤后接受采访，他强调了美国参与国际作以加强这一基于规则（包括有关补贴规则）的多边贸易制度的重要性。





他说： “ 我认为，这些努力将阻止或避免贸易战或两国之间的类似行为。美国积极参与了世贸组织改革的三边讨论。 ”





根据上述声明，世耕弘成与莱特希泽和马尔姆斯特伦对不以市场为导向的政策和 “ 第三国 ” 做法提出批评，并剑指中国的 “ 不公平 ” 贸易做法。这些政策和做法导致了严重的生产过剩，给日美欧工人和企业造成不公平的竞争环境，削弱了国际贸易应有的功能。





日美欧贸易负责人和华盛顿一样，对所谓的中国窃取知识产权和技术存在担忧，强调任何国家都不应要求或强迫外国企向本国企业转让技术，包括利用发放许可证和合资企业达到这一目的。





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