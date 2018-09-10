日媒：安倍拟要求中国放宽福岛等食品进口限制

日本政府相关人士 9 月 8 日透露，日本首相安倍晋三 10 日起将访问俄罗斯，期间预计将与中方领导人举行会谈。安倍考虑在会谈中要求中国重新考虑福岛核事故以来持续禁止进口宫城及福岛等 10 个都县产食品的措施。安倍希望争取到中方高层的积极表态，以促进出口。

日本共同社 9 月 9 日报道称，会谈将配合在俄远东城市符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛进行。中国目前全面停止进口日本 10 个都县产的食品及饲料。安倍将要求把安全性经科学验证的食品排除在限制对象之外。有分析认为，安倍还将表明有意在 10 月访华之际为取消或放宽进口限制铺路。

日本政府认为，在美国发起贸易战，且中方着手改善中日关系的情况下，要求中国重新考虑进口限制较为有效。也有政府相关人士认为，如果中国放宽限制， “ 可能也会对继续实施限制的其他国家和地区产生影响 ” 。

2018

年正值《中日和平友好条约》签订

40

周年，中日两国首脑将在会谈中确认加强关系改善动向。除安倍访华事宜外，预计会谈还将就

2019

年中方领导人访问日本等事宜交换意见。

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