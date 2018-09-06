瑞士拟向内战国家出口武器 手榴弹或落入叙恐怖分子手中

路透社 9 月 3 日发表题为《瑞士准备放宽武器出口规定》的报道。





报道称，瑞士准备放宽武器出口规定，允许向陷入内战的国家出售武器，尽管据报道，瑞士制造的手榴弹也许落入了叙利亚武装分子手中。





报道表示，在《星期日观察报》做出相关报道后，瑞士国有武器制造商 RUAG 公司承认其 15 年前出售至阿联酋的手榴弹可能被武装分子获得。





即使如此，瑞士最大政党瑞士人民党的成员 9 月 3 日表示，他们怀疑这不会阻止政府放宽武器出口规定，该举措是 6 月份瑞士武器产业要求变革后提出的。





议会的两个关键委员会已同意这项新政策，政府可通过行政规定予以实施。

报道称，在新规定下，只要有理由相信陷入内战的国家不会将武器用于国内冲突即可购买瑞士的武器。





包括瑞士人民党在内放宽规定的支持者说，为保护瑞士独立的武器产业，放宽规定是必要的。一些人士认为，武器产业对于该国处于危机中的自卫能力至关重要。





报道称， 2017 年，瑞士公司获得政府许可向 64 个国家和～地区出口了价值 4.468 亿瑞士法郎（约合 4.608 亿美元）的武器，同比增长 8% 。其中近 50% 的武器流向欧洲，但是所占比重与 2016 年的 52% 相比有下滑。同时瑞士对美洲和亚洲的武器出口增长。





瑞士下议院安全委员会主席维尔纳 · 扎尔茨曼对路透社说： “ （手榴弹）这一事件完全是情绪化的，与瑞士放宽武器出口规定无关。 ”

他补充说，这些新规定可以让武装冲突中的国家获得瑞士制造的导弹防御系统，保护本国公民。





《星期日观察报》 9 月 2 日报道说 “ 伊斯兰国 ” 武装分子在叙利亚囤积 RUAG 公司制造的手榴弹，依据是官兵缴获的武器照片。





报道称， RUAG 公司在声明中说，这些手榴弹也许是 15 年前其运往阿联酋的 25 万颗手榴弹中的一部分，它们随后被转运到叙利亚。

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