脱欧致英国GDP下降2.1% 专家:脱欧公投对英企影响低于预期

美媒称，根据瑞银集团经济学家的最新分析，英国脱欧已经使该国损失了很大一部分经济产出。





据美国消费者新闻与商业频道网站 9 月 3 日报道，瑞银集团经济学家皮埃尔 · 拉富尔卡德和阿伦德 · 卡普坦以及策略师约翰 · 莱思在 3 日发表的一份研究报告中说： “ 相比不脱欧的情况，英国国内生产总值（ GDP ）已经降低了 2.1% 。 ”





该报告说： “ 英国的投资减少了 4% 、通胀率提高了 1.5 个百分点、消费下降了 1.7% 、实际有效汇率贬值了 12% 。 ”





这个研究小组通过分析如果英国决定留在欧盟内会如何来衡量脱欧的代价。他们依据的是最近的一篇学术论文，该论文利用其他未受英国脱欧影响的经合组织成员的 GDP 数据构建了 “ 一个英国 ‘ 副本 ’” 。





这些经济学家说： “ 利用这种方法，我们还可以在消费、投资、信贷、通胀和汇率方面构建反事实。 ”





该研究小组指出： “ 把 GDP 相比不脱欧的情况下降 2.1% 放到大背景下来看，这大约是英国脱欧公投前最悲观评估所估计的脱欧成本的 1/4 到 1/3 ，几乎相当于一些更乐观评估所估计的全部成本。然而，如果英国没有脱欧，我们认为英国的 GDP 可能每年增长 100 个基点。 ”





不过，有人曾预测 2016 年 6 月脱欧公投后英国经济可能陷入衰退，这种极端的预测结果也未能实现。英国脱欧派抓住强劲的就业数据和工资增长作为证据，认为脱欧不会像反对者认为的那样是灾难性的。





这些经济学家还指出，脱欧公投对英国企业的影响并不像预期的那样严重。





他们说：

“

尽管其他许多数据看上去确实暗淡无光，但英国公司貌似无声的反应支持了一种说法，即英国脱欧的不确定性造成的损害远低于预期。

”





Twitter

sgnypost





